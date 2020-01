Luca Uccello

MILANO - Ora tocca a San Siro ricevere la benedizione del suo Dio, quella di Zlatan Ibrahimovic, un giocatore che ha trasformato il Milan, che ha ridato entusiasmo a tutto l'ambiente. E domani, al fischio d'inizio di Milan-Spal valevole per gli ottavi di Coppa Italia ci saranno almeno 30mila spettatori per poter rivedere Zlatan titolare dal primo minuto, per rivedere un suo gol, nel suo stadio.

Giocherà? Probabilmente non dal primo minuto, ma entrerà, cercando di lasciare un'altra traccia importante. Ne sono sicuri i tifosi che stravedono per il loro gigante, che hanno già fatto razzia della sua maglia numero 21. Ibra-mania dilagante tanto da creare a Milano anche un gusto gelato, il Gusto Z, alla gelateria Gusto 17, in via Savona, zona Navigli. Un mix di sapori che fondono e celebrano le origini sia svedesi che balcaniche di Zlatan Ibrahimovic: il risultato è una crema di Kanelbullar, tipiche brioche svedesi aromatizzate con cannella e cardamomo a cui è stato aggiunto un sentore di Rakija, un brandy molto popolare nei paesi balcanici ottenuto dalla distillazione di diversi tipi di frutta. Provare per credere.

Ma il Milan di Ibra in una Coppa fondamentale per il futuro rossonero (vincerla significherebbe qualificarsi in Europa League) perde uno dei suoi protagonisti. Gigio Donnarumma non giocherà in Coppa Italia e nemmeno in campionato con l'Udinese a causa di una contrattura del muscolo retto femorale della coscia sinistra con edema rilevato all'esame di risonanza magnetica.

Un infortunio subìto nei minuti finali a Cagliari, dove però ha stretto i denti. Al suo posto non giocherà Asmir Begovic, che non si è ancora allenato a Milanello (lo farà oggi per la prima volta) ma suo fratello Antonio. Mister milione d'ingaggio è due stagioni praticamente che non mette piede in campo.

L'ultima volta in Europa League, col Ludogorets a fine febbraio 2018, la volta prima in Coppa Italia dove Antonio può essere considerato un portafortuna. Nel derby con l'Inter para tutto, porta il Milan ai tempi supplementari decisi poi da Patrick Cutrone. Si parla del 27 dicembre 2017. Poi solo panchina. Esordio sicuro per Simon Kjaer: «Sono felice di essere un nuovo giocatore del Milan». Evviva.

