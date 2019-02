Luca Uccello MILANO - Obiettivo Champions, terzo posto nel mirino. Alessio Romagnoli

Venerdì 8 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Luca UccelloMILANO - Obiettivo Champions, terzo posto nel mirino. Alessio Romagnoli non si nasconde, guarda avanti, e lo fa senza paura di nessuno, nemmeno dell'Inter. Inutile negarlo. «Stiamo attraversando un buon periodo». Un capitano che mostra i muscoli ma pure un sentimento di dispiacere di «non aver vinto a Roma perché potevamo dare uno strappo per il quarto posto. Ma guardando la classifica abbiamo l'Inter vicina e davanti a noi mancano ancora tante partite».Insomma, il campionato è lungo e il Milan può ancora sperare di poter arrivare terzo in classifica. Alla fine del girone di andata l'Inter era sempre terza con 39 punti, il Milan quinto con 31. Oggi la differenza in classifica si è ridotta: 40 per i nerazzurri di Spalletti, 36 i rossoneri di Gattuso. «È sbagliato fare calcoli» ma sono quattro i punti mangiati ai cugini in appena un mese.E ora come ricorda Romagnoli arriva il bello: «Ci saranno tanti scontri diretti, tante gare che sembrano facili e non lo sono. Dobbiamo mettercela tutta per arrivare fino in fondo per raggiungere un obiettivo che manca da tanti anni».Oggi il Milan di Gattuso ha un'arma in più, ha Piatek: «Ce lo godiamo sperando che possa continuare a fare un gol a partita... Quello che mi ha impressionato di più è la sua voglia e la sua fame, perché si vede che è determinato a dimostrare quello che è, di migliorare». Guardandosi alle spalle, «mi dispiace che Gonzalo non ci sia più perché è un amico, ma ognuno fa le sue scelte. Lui ha voluto andare via e noi lo rispettiamo. Non è vero che ci siamo alleggeriti di un peso».Ciao Higuain, addio Juventus. «Io sto benissimo al Milan. Non vedo il motivo di cambiare. Per me è un onore essere il capitano di questa squadra. Quelle di un interessamento della Juve nei miei confronti sono voci che non ho nemmeno sentito. Io sto bene qui, sto bene a Milano, e finché sto bene voglio restare».E domenica sera a san Siron arriva il Cagliari: per il Diavolo un'occasione da non perdere e con un Biglia in più nel morore della squadra di Gattuso.