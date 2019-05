Luca Uccello

MILANO - Obbligo di vittoria contro il Bologna dell'ex Sinisa Mihajlovic per il Milan di Rino Gattuso che non vuole lasciare senza averci provato a centrare il quarto posto. La vittoria dell'Atalanta ha messo spalle al muro il Diavolo, che si ritrova ora a sei punti dalla qualificazione alla Champions. Tuttavia Ringhio ci crede ancora. «Il mio unico obiettivo è andare in Champions League, e ho due anni di contratto. La parola dimissioni per me non esiste, il resto non conta nulla».

L'incontro a Casa Milan? «Non è stata presa nessuna decisione, abbiamo solo parlato del gruppo e di cosa potevamo fare. Ho letto tante stupidaggini ma abbiamo solo parlato dei giocatori...». Poi altre parole ancora che allontanano qualsiasi possibilità che sia Ringhio ad andarsene dal Milan. «A me la società non ha mai detto nulla. Mi interessa solo portare in alto il Milan, poi il resto delle cose che leggo sono assurde. Ma con Leonardo e Maldini c'è assoluto rispetto». E non ditegli che non crede nel progetto. «Dopoaver raccolto solo 5 punti nelle ultime sette giornate si è un po' così... Ma secondo voi io mollo? Vedete la mia storia, ho sempre lottato fin dai 17 anni. Quando non avrò più voglia resterò coi miei figli e i miei cani, mi godrò la vita. Nelle difficoltà è l'allenatore il primo che va in croce, ma non è vero che sono molle o dimesso».

Faccia incazzosa, proprio come la sua squadra. «L'ho vista arrabbiata ma dobbimo dimostrarlo sul campo». Per Gattuso quello che sta vivendo il Milan oggi «è solo un momento di difficoltà, da cui abbiamo sempre saputo reagire. Penso semmai a quello che abbiamo buttato via, ma l'occasione c'è. Crederci sempre. Il ritiro? Non c'è certezza di risultato, ma è stata una scelta per assumerci ognuno le proprie responsabilità. Ci sono regole da rispettare e nelle difficoltà ognuno deve capire che maglia indossa e in che ambiente si trova».

Guardandosi indietro «abbiamo buttato via troppi punti, occasioni che abbiamo sciupato. Ora dobbiamo crederci, abbiamo perso il quarto posto e proveremo ad andare a prenderlo di nuovo. Facciamoci trovare pronti, battaglieri e con il coltello fra i denti».

Per Rino ora «serve ambizione, l'orgoglio di poter giocare la Champions e sentire quella musichetta. Stiamo attraversando un periodo negativo, però bisogna vedere quelle partite per capire le facce dei giocatori». Formazione. Bakayoko ha chiesto scusa ma andrà in panchina. Torna Biglia. In difesa torna la coppia Musacchio e Zapata. Paquetà nei tre schierati dietro a Piatek.

