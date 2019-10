Luca Uccello

MILANO - Non sarà semplice, ma Stefano Pioli dovrà provarci. Dovrà svegliare un attacco che fin qui ha fatto poco, peggio di quasi tutte le altre. Il Milan ha uno dei peggior attacchi di serie A: sei reti all'attivo al pari di Hellas Verona e Spal. Meglio solo di Sampdoria (4) e Udinese (3).

Un attacco lontanissimo da quelli che si giocano la Champions, l'obiettivo dichiarato da Casa Milan. La Juventus prima in classifica ne ha fatti 13, l'Atalanta terza addirittura 18. Dall'altra del naviglio c'è poi l'Inter con 14 reti. Anche il Lecce prossimo avversario dei rossoneri (domenica sera a San Siro) ha segnato di più: sette reti.

Numeri che si aggravano se si pensa due reti su sei sono arrivate solo alla settima giornata e che il 50% dei gol sono arrivati su calcio di rigore, con Piatek che ne ha segnati due, l'altra rete dal dischetto porta la firma di Kessie. Solo tre le reti su azione: Calhanoglu (Brescia), Leao (Fiorentina) e Theo Hernandez (Genoa). Numeri preoccupanti con una media gol che parla chiaro: 0,86. Ma che il Milan di Giampaolo facesse fatica ad arrivare in porta, a tirare lo dicono anche altri numeri: solo 67 i tiri totali (come la Sampdoria, meglio di chi lotta per l'Europa solo del Torino con 62).

Nel dettaglio 29 tra i pali, 38 in tribuna. Se può servire a far capire come il Milan deve ritrovare la sua pericolosità c'è anche il numero degli angoli a favore: Solo 28. Dietro i rossoneri in questa particolare classifica il Lecce con 26 e il Cagliari con 25. Statistiche che costringono Pioli a trovare una soluzione immediata per ridare vita all'attacco del Milan.

Serve aiutare a tutti i costi Piatek, servono i gol di Leao e Rebic, e perché no, pure quelli di Suso. Serve l'aiuto di tutti anche di chi come Bonaventura sa inserirsi da dietro, sa segnare come da esterno d'attacco.

E nel nuovo Milan ci deve essere l'apporto anche di Paquetà. Un aiuto che fin qui non solo per colpa sua non è arrivato al Milan. Pioli gli chiede gol, assist ma soprattutto qualità. Capito?

Mercoledì 16 Ottobre 2019, 05:01

