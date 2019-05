Luca Uccello

MILANO - Non resta che andare in Champions per non rompere il giocattolo Milan. Quello su cui il Fondo Elliott ha puntato molto, investito tanto. Uomini prima che giocatori. Dal ritorno di Leonardo all'ingresso di Paolo Maldini nel suo Milan. Poi anche l'ad Ivan Gazidis, l'ultimo arrivato, l'unico a non essere messo in discussione anche in caso di nuova rivoluzione.

Senza quarto posto Leo (che ha cancellato tutti i post sui propri profili social, è un indizio?) e Maldini potrebbero lasciare. Così come Rino Gattuso. Ma non solo. Il Milan di oggi potrebbe non essere quello di domani. Se ne andranno gli indesiderati (Bertolacci, Montolivo e anche José Mauri), non rinnoverà Zapata, potrebbe lasciare Abate, mentre Bakayoko e Castillejo torneranno da dove sono venuti.

Ma senza i soldoni della Champions, Casa Milan sarà costretta anche a vendere: dai pezzi meno pregiati come Musacchio, Rodriguez, Laxalt e Strinic (mai visto in campo), ma anche Calhanoglu ai quelli che potrebbero far risultare a bilancio delle plusvalenze fondamentali per rientrare il prima possibile nei parametri imposti dall'Uefa.

I nomi sono i soliti: Donnarumma, Romagnoli, ma pure Suso e ora anche Kessie che a livello comportamentale non ha convinto il club rossonero. Sul portierone c'è il fortissimo interesse del Psg pronto a sostituire Buffon, pronto ad accogliere le richieste di Mino Raiola pronto a fare un altro colpo per lui come per Gigio. Ma attenzione al Manchester United pronto a inserirsi e fare la propria offerta vantaggiosa non solo per il Milan. Non se ne adrà Paquetà e nemmeno Piatek.

Ci dovrà pensare bene invece Cutrone che un'altra stagione in panca non vuole proprio farla soprattutto senza Europa.

Poi da gestire il caso André Silva: a Siviglia non ha convinto e farà ritorno a Milano non senza polemiche: «Non fingo di essere infortunato, ho la coscienza a posto. Certe insinuazioni mi rendono triste. Non tollero che mi venga puntato il dito contro e che si dica che non ho voglia di lavorare. Il mio futuro? Sono un giocatore del Milan». Appunto.

