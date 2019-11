Luca Uccello

MILANO - Non c'è solo Zlatan Ibrahimovic, che potrebbe dare una risposta definitiva la prossima settimana, nella testa del Milan. La società di via Aldo Rossi pensa seriamente anche dietro, alla difesa, soprattutto se il prossimo giugno Mino Raiola dovesse chiudere per Alessio Romagnoli all'Atletico Madrid o magari al Barcellona. Un semi-Clasico per il capitano rossonero che potrebbe pensare, senza Europa dei Grandi, senza un progetto realmente convincente cedere alle tentazioni di lasciare l'Italia e cominciare a vincere lontano dal Milan.

Qualche anno fa disse di no al Chelsea, ora sarebbe più difficile resistere alle tentazioni, senza dimenticare un bilancio da salvare. L'alternativa in casa non c'è ancora ma Maldini e Boban la stanno cercando dall'estate scorsa, prima con il Sassuolo, poi direttamente con la Juventus disposta a cedere Merih Demiral, prima ancora di farlo giocare (un po' come successo con Caldara) per 30 milioni di euro.

Una cifra importante, forse troppo per un giocatore che in questa stagione non ha praticamente mai giocato in campionato. Fantasma in bianconero, titolare in tutte le gare della sua Turchia nelle qualificazioni al prossimo Europeo. Un'operazione che il Milan vorrebbe impostare per gennaio con la formula del prestito oneroso con riscatto fissato a cifre sicuramente alte.

Ma la società di via Aldo Rossi deve guardare avanti, non può fidarsi ancora di Caldara, non può farlo di Musacchio e nemmeno Duarte ha convinto più di tanto. E poi c'è Raiola, che uno dei suoi a giugno lo porterà a giocare altrove. Parentesi: con la Juve a gennaio si starebbe cercando di avere in prestito anche Emre Can.

Operazione difficile ma non impossibile per i prossimi sei mesi.

Ma per tornare grandi non basta il mercato, bisogna tornare a vincere, fare punti a Parma, con Bologna e Sassuolo ma pure a Bergamo prima di sedersi al tavolo delle feste di Natale. Con il Napoli un punto, ora però ne servono nove nelle prossime tre, serve anche non perdere a Bergamo. Altrimenti, addio Ibra...

Giovedì 28 Novembre 2019, 05:01

