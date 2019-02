Luca Uccello

MILANO - Nel segno di Krzysztof Piatek. Sei reti su 18 tiri da quando ha messo piede a Milano e seconda doppietta con la maglia del Milan. In totale ne ha realizzate tra passato e presente ben 25.

Ma non solo: per segnare 6 go ci ha impiegato 5 ore e 10 minuti. Meglio anche di un mito come Gunnar Nordahl (6 ore e 59'), di Mario Balotelli (7 ore e 13'), di Rodolfo Ostromann (7 ore e 30') e anche di Oliver Bierhoff. Insomma, il polacco va veloce, anzi velocissimo e sembra non abbia nessuna voglia di fermarsi proprio ora. Si è conquistato il Milan in meno di novanta minuti e ora vuole prendersi la Champions.

E con lui e Paquetà sembra davvero possibile. Dal paragone che fece sorridere un pò tutti con Tomasson a quello più giusto, azzeccato con Andrij Shevchenko. Ma non per Paolo Maldini, almeno per ora. «Lo ricorda ma per arrivare ai suoi livelli ce ne vuole ancora. Sheva è unico e sempre sarà unico. Ma questo è un ragazzo ha già fatto vedere cose incredibili. È uno che parla poco, ha ragione Gattuso, pochi concetti molto chiari: ha voglia di fare gol».

Piace a tutti anche a Sheva: «Il primo gol è bellissimo, una rete fantastica. Si vede come legge bene l'azione e fa il movimento in anticipo. Mi piace davvero molto». Dimenticato in fretta Gonzalo Higuain il Milan ha cambiato volto a gennaio con due soli acquisti (più di 70 milioni spesi). «Pagella di mercato? Non ci diamo voti ma abbiamo cercato di dare qualità e vivacità in due reparti dove mancava qualcosa. Ci siamo riusciti con Paquetà e Piatek che ci dà la giusta profondità in attacco».

E poi c'è Paquetà, appunto: «Non dimentichiamoci che non è mai uscito da quando è entrato in campo. Ci ha sorpreso l'applicazione anche nella fase difensiva».

Merito anche di un tecnico amico, che sa ascoltare: «C'è stata un'evoluzione di tutti noi. Rino è uno che ascolta i nostri pareri, a volte non gli piacciono, ma ascolta. Abbiamo tutti lo scopo comune, arrivare più in alto possibile». L'obiettivo? «Dare solidità alla società, alla squadra, con giocatori importanti e molto giovani. Il percorso è lungo, ma la squadra ascolta l'allenatore, impara dai suoi errori. Il trend è positivo, se manteniamo questa base siamo su una buona strada».

riproduzione riservata ®

© RIPRODUZIONE RISERVATA