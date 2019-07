Luca Uccello

MILANO - Movimento in attacco. È quello che chiede Marco Giampaolo e non solo a Piatek. La dirigenza rossonera sta provando ad accelerare l'arrivo di Correa e una, meglio due, cessioni. Secondo quanto riferisce a Londra Sky Sports, Milan e Wolverhampton avrebbero trovato un accordo per il trasferimento in Premier League di Patrick Cutrone.

L'intesa sarebbe stata raggiunta sulla base di 16 milioni di sterline più bonus, cioè 18 milioni di euro (più bonus). L'attaccante rossonero che si trova negli States con il Diavolo per l'International Champions Cup e vorrebbe riflettere ancora un po' prima di prendere una decisione, dare una risposta che potrebbe cambiargli la carriera. Patrick avrà un confronto definitivo con i suoi agenti nelle prossime ore e insieme valuteranno le proposte.

Sul giocatore ci sarebbe l'interesse anche del Southampton e del Marsiglia di Rudi Garcia. Di sicuro tra la cessione di Cutrone e quella di André Silva il Milan proverà a realizzarne almeno una così da poter completare l'operazione Angel Correa e cercare, nel caso di partenza di entrambi gli attaccanti rossoneroi, poi un altro giocatore da mettere a disposizione di Giampaolo.

Per André Silva non c'è nessuna riapertura con il Monaco al momento, il problema al tendine rotuleo e le visite mediche sono state il problema oltre all'aspetto economico tra i due club.

Nelle prossime ore Jorge Mendes sarà in Italia per discutere con Maldini e Boban del portoghese. Poi c'è Suso. Con la Roma il dialogo è aperto ma attenzione al Siviglia di Monchi che ha già speso 100 milioni sul mercato, che ora è pronto a muoversi anche per provare a far tornare a casa (è nato e cresciuto nella vicina Cadice) il figliol prodigo Suso. Lo spagnolo però preferirebbe restare in Italia. Se per l'Equipe il Psg ha abbandonato definitivamente la pista Donnarumma, dal Portogallo scrivono che il Mialn è a un passo dal firmare Rafael Leao, attaccante di 20 anni del Lilla.

Forte fisicamente (è alto 188 cm) si è messo in evidenza nell'ultimo Mondiale di categoria con la sua Nazionale giocando tre gare e segnando una rete. Staremo a vedere. Per il problema alla caviglia destra, Theo Hernandez rischia uno stop di tre settimane.

Venerdì 26 Luglio 2019, 05:01

