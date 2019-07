Luca Uccello

MILANO - «Modric al Milan? Magari, sarabbe fantastico...». A tenere vivo il sogno chiamato Luka (Modric) è il presidente Paolo Scaroni che tra un selfie e l'altro con i tifosi del Diavolo fuori da Casa Milan, risponde a qualche domanda. Una risposta che non deve trarre in inganno, ci mancherebbe, ma che conferma come il possibile arrivo del Pallone d'oro in carica potrebbe accendere l'entusiasmo dei tifosi rossoneri che pazientemente hanno deciso di aspettare la fine del mercato prima di dare un giudizio che oggi non potrebbe essere certamente positivo.

Il progetto svecchiamento voluto da Ivan Gazidis procede ma qualche difficoltà, inutule negarlo. La colpa non è del padrone attuale ma di chi lo ha preceduto (in primis, i cinesi) che hanno bruciato finanze riducendo il bilancio in rosso. Tanto da costringere Maldini, Boban e ora anche Massara alle prime critiche su alcune operazioni di mercato portate a termine o aver puntato su giocatori dell'Empoli, retrocesso in B.

Ma il Milan sta studiando da grande. Con il Real Madrid è stata chiusa l'operazione Theò Hernandez, con l'agenzia olandese Seg in visita a Casa Milan si è parlato di Memphis Depay: il suo agente ha ribadito alla dirigenza rossonera di voler lasciare il Lione. Il club francese chiede 40 milioni di euro, ma si c'è margine di trattativa.

Non c'è invece per un altro obiettivo di mercato del Milan di Giampaolo che vorrebbe con sè Dennis Praet.

La Sampdoria chiede 25 milioni di euro. Soldi che però ora il club di via Aldo Rossi non vuole ancora spendere per il belga. Tra i tanti profili seguiti da Maldini e soci c'è anche quello di Matias Zaracho, talento 21enne del Racing che è cresciuto nelle giovanile del club argentino insieme a Lautaro Martinez.

Reduce da una grande stagione, culminata con la vittoria del campionato, il giovane centrocampista è pronto per fare il grande salto in Europa e tra le squadre che hanno messo gli occhi su di lui c'è anche il Milan. Ma non solo ed è questo che preoccupa. Il Milan non vuole e non può partecipare a nessun tipo di asta, vedi Sensi del Sassuolo finito poi all'Inter. Intanto questa mattina (alle 10,30) a Milanello (a porte chiuse) primo test stagionale contro il Novara, formazione di serie C. Mentre domani da Malpensa i rossoneri voleranno negli States, attesi dall'International Champions Cup, con le sfide a Bayern, Benfica e United.

Venerdì 19 Luglio 2019, 05:01

