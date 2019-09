Luca Uccello

MILANO - Mattia Caldara e Giacomo Bonaventura. Due che si sono visti poco nell'ultima stagione con Gattuso. Il primo praticamente non è mai riuscito a scendere in campo, il secondo ha dovuto ancora una volta arrendersi agli infortuni, alzare bianca e finire sotto i ferri. Facce nuove per Giampaolo, due che il Milan considera come nuovi acquisti da sfruttare in una stagione che dovrà portare alla qualificazione Champions.

Il difensore ex Atalanta (arrivato via Juventus nella maxi operazione Bonucci che ha coinvolto anche Gonzalo Higuain) non ha mai giocato in campionato (12 panchine non consevutive tra rientri e acciacchi vari). Si è visto in Europa League all'esordio con il Dudelange per novanta minuti, 65' in Coppa Italia e per un tempo con la squadra Primavera. Un'annata decisamente no tra problemi muscolari, problemi al tendine d'Achille e la rottura del legamento crociato.

Non meglio Bonaventura: 8 gare di campionato, tre reti e un assist prima del brusco stop. Oggi due panchine per riassaporare il campo in attesa del lancio definitivo in una squadra che ha bisogno certamente di lui, della sua qualità. Potrebbe fare il trequartista? Non è escluso che Giampaolo possa provarci perché il 4-3-3 non è possibile se l'obiettivo è riuscire a fare un calcio diverso (e vincente) rispetto agli anni passati a chi lo ha preceduto.

Sicuramente Caldara è indietro rispetto al compagno, non rispetto alla tabella di marcia che prevede il suo ritorno in gruppo a ottobre. Poi il passo sarà breve. Maldini e Boban si aspettano molto da lui. Credono fortemente che possa essere il futuro di questa squadra insieme ad Alessio Romagnoli. Il capitano oggi rappresenta l'unica certezza di una difesa che a pieno regime avrà a disposizione oltre a Caldara anche Musacchio e l'ex Flamengo Leo Duarte che sta incontrando qualche difficoltà, come naturale, a capire il calcio italiano e le disposizioni del nuovo tecnico. E così oggi, in attesa che i tre si possano giocare una maglia da titolare alla pari, Mateo Musacchio rappresenta l'altra certezza, l'esperienza alla quale Marco Giampaolo non può rinunciare.

Mercoledì 11 Settembre 2019, 05:01

