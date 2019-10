Luca Uccello

MILANO - Marco Giampoalo manda in tilt il Diavolo. Maldini sì, Massara anche, Boban no. Casa Milan si è divisa, ha fatto capire probabilmente da che parte sta. L'ex capitano rossonero ha difeso apertamente la sua scelta.

Lo ha fatto a Torino, lo ha ripetuto dopo la Fiorentina e la sua presenza è stata importante per il tecnico e per la squadra che a Genova deve rialzare la testa, cominciare a vincere. Il Ceo rossonero è rimasto invece a Milano, in via Aldo Rossi ufficialmente per degli incontri istituzionali...

Una società che resta divisa e la dimostrazione arriva anche dal figlio di Rafael Boban, figlio di Zvonimir, non nuovo nel dare giudizi sulla squadra: «Il Milan - ha scritto tra le sue storie su Instagram - ha tanti giocatori di qualità, il problema è l'allenatore». Giudizio diverso su Allegri: «È un allenatore molto forte».

Con una società a metà non c'è stato nessun confronto, alcun faccia a faccia tra club e allenatore se non una normale chiacchierata. Nemmeno la squadra è stata coinvolta. In campo ha parlato solo l'allenatore che ha deciso di andare avanti con le sue idee, con il suo modulo senza trequartista. Un rischio calcolato che sabato potrebbe valergli la riconferma o l'addio al Milan. Si vuole pensare al presente, ma il futuro potrebbe non essere così lontano. Di sicuro il dopo Giampaolo non sarà Andrij Shevchenko. «Voglio bene al Milan, ma la società non mi ha mai contattato e io professionalmente in questo momento non penso al Milan».

Andriy Shevchenko ha voluto chiarire la situazione dopo che il suo nome è stato accostato alla panchina rossonera: «Sono ct dell'Ucraina e tutto il mio impegno va verso il mio Paese. Voglio andare all'Europeo con i miei ragazzi. Detto questo, Maldini e Boban sono la vera garanzia del Milan, che saprà riprendersi presto». Restano in piedi tutte le altre alternative in caso di insuccesso, in caso di rivoluzione al termine dei novanta minuti del Ferraris contro un Genoa in crisi, che ha lo stesso problema, decidere se cambiare allenatore o continuare con un progetto che a inizio stagione aveva entusiasmato tutto l'ambiente. Ma adesso le cose sono cambiate e in peggio. A Genova Giampaolo torna ancora una volta da avversario. E mai come questa volta deve vincerlo il suo personalissimo derby, come ai tempi della Sampdoria.

