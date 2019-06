Luca Uccello

MILANO - Marco Giampaolo si giocherà anche l'Europa League. con il Milan. Per il momento nessuna esclusione dalla seconda competizione europea.

L'Uefa infatti ha sospeso il procedimento sulla violazione del Fair Play Finanziario per il triennio 2015-18, in attesa della pronuncia del Tas sul ricorso del club rossonero relativo alla sentenza già emessa da Nyon per il triennio 2014-17 e cioè l'obbligo di rientro a pareggio di bilancio entro il 2021 (più multa di 12 milioni e restrizione sull'iscrizione della rosa alle competizioni europee).

Un rinvio in sostanza della Camera arbitrale di controllo dei Club in attesa di conoscere entro la decisione del massimo organo con sede a Losanna che già una volta aveva aiutato Casa Milan a partecipare alla passata edizione di Europa League. Da capire quando l'udienza al Tas verrà messa in calendario, certamente i tempi sono ristretti: la sentenza rossonera condiziona anche la partecipazione della Roma o, in caso di squalifica dei rossoneri, del Torino ai preliminari. C'è un'altra ipotesi: nel caso il Tas abbia tempi lunghi, il Milan prenderebbe gioco forza parte alla competizione.

Un'esclusione che oggi non c'è ma che potrebbe comunque arrivare come preventivato da Ivan Gazidis. Dall'Europa all'Italia con Paolo Maldini che continua la ricerca di un suo braccio destro di fiducia.

Il nome che più piace è quello di Igli Tare. Ma raggiungerlo non sarà semplice. Il presidente Lotito non ha nessuna intenzione di privarsene. Resto in lista d'attesa: Boban, Rui Costa, Bigon mentre perde quota Carlo Osti. Intanto Gianluigi Buffon dice addio al Psg. Lo fa dopo solo un anno. Un saluto con tanto di lettera che apre la porta al trasferimento di Gianluigi Donnarumma in Francia, in un squadra che punta ogni anno a vincere tutto.

Al Milan non c'è più posto per lui. Non ci doveva essere a dire il vero nemmeno un anno quando il club scelse di prendere a parametro zero Pepe Reina per sostituirlo. Ma Gigio andrà via solo ora con l'intermediazione di Mino Raiola, con la benedizione di Ivan Gazidis che spera di ricavare una quarantina di milioni di euro per una plusvalenza fondamentale senza dimenticare il pesante ingaggio. A Parigi Gigio se la giocherà con Alphonse Areola.

riproduzione riservata ®

Giovedì 6 Giugno 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA