Luca Uccello

MILANO - Marco Giampaolo è aggrappato a un'ancora. L'ultima a sua disposizione prima di affondare con tutto il suo Milan. A Marassi sabato contro il Genoa (Andreazzoli nella stessa situazione con Preziosi...) si gioca il futuro, si gioca quella panchina che ha aspettato per anni e che ora potrebbe essere costretto a lasciare.

Sarebbe un fallimento, l'ennesimo per lui, il secondo con Paolo Maldini come dirigente. Fin qui non ha funzionato niente o comunque molto poco. Il suo calcio non si è visto, nemmeno un'idea se non a luglio, quando però le partite non contano niente. Il mercato? Non lo ha certamente aiutato. Gli manca un trequartista, quello che per lui è fondamentale.

Ma non si è mai lamentato e oggi ne paga le conseguenze. La proprietà americana (Gordon Elliott si trova a Milano) è delusa, Boban anche. Massara non prende posizione mentre Paolo Maldini continua a difendere la propria scelta. Lo ha fatto anche a Striscia La Notizia che con Valerio Staffelli gli ha consegnato il Tapiro d'Oro: «Sono tanti anni che non siamo al livello di una volta. È una sofferenza per chi ama questa squadra». Lo è per tutti insomma e va trovata una soluzione prima che si dica che è troppo tardi. La sensazione è che la squadra non lo segua o almeno una parte. I tifosi lo hanno pubblicamente abbandonato e la dirigenza come detto si sta dividendo tra chi vuole dargli ancora fiducia e tempo e chi lo avrebbe già sostituito.

Per adesso ha prevalso la scelta di andare avanti, di non stravolgere il progetto estivo ma la pazienza ha un limite. E così nella sua città fino a pochi mesi fa, contro un avversario che ha sempre battuto ai tempi della Sampdoria, Marco Giampaolo si gioca la panchina del Milan. Contro il Genoa il tecnico rossonero non può sbagliare, deve solo vincere. Deve farlo giocando a calcio contro una squadra che in classifica è messa peggio. La conferma di Paolo Maldini, a nome di tutta la società, ha una scadenza non dichiarata: i prossimi novanta minuti dove allenatore e squadra dovranno dimostrare di non essere quelli visti e poi fischiati da tutto San Siro.

L'ultima volta che il Milan aveva perso almeno quattro delle prime sei partite in campionato fu nel 1938-39.

Precedentemente era successo solo nel 1930-31. Anni che nessuno si sarebbe aspettato di rivivere...

riproduzione riservata ®

Martedì 1 Ottobre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA