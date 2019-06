Luca Uccello

MILANO - Manca poco, (forse già oggi) e poi sarà ufficiale il ruolo di Paolo Maldini come direttore tecnico (al posto di Leonardo) al Milan. «Le sensazioni sono sempre positive, sono qui in sede - le parole della leggenda rossonera -. Da parte mia c'è grande disponibilità, sono sempre ottimista. Non è il momento di parlarne fuori, però. Stiamo parlando con la società».

Ma prima Ivan Gazidis vuole avere in mano tutti i nomi del nuovo staff dell'ex capitano rossonero che dovrebbe avvalersi anche di un direttore sportivo (Moncada sarà promosso da capo scouting ma non sarà il principale riferimento di Paolo), di un club manager come Alessandro Costacurta e di un nuovo responsabile del settore giovanile (Angelo Carbone il primo della lista) dopo il fallimento di Mario Beretta (uomo di Mirabelli). Uno staff fidato, condiviso da Gazidis e dalla proprietà americana che dopo aver riposto la fiducia su Leonardo oggi ci riprova con Maldini, uomo forte, rappresentativo di un Milan che ora non c'è più.

All'appello mancherebbe solo il direttore sportivo.Una figura non ancora ben identificata nonostante si sia fatto il nome di Riccardo Bigon in procinto, si dice, di lasciare il Bologna per accettare una nuova sfida. Ma non è detto che sia lui. Di certo si cerca una figura ambiziosa, competente, che non oscuri naturalmente il lavoro di Paolo.

In questi quattro giorni di apparente silenzio e di riflessioni Paolo avrebbe lavorato in maniera assidua per presentare a Gazidis nomi e cognomi, compreso quello dell'allenatore, di quel Marco Giampaolo che ha convinto sul piano tecnico e tattico.

Il vice presidente della Sampdoria, l'avvocato Antonio Romei ha confermato che il tecnico sta trattando la risoluzione del contratto: «È un discorso che stanno affrontando mister e presidente, ma con la massima serenità, il rapporto tra loro va oltre».

Poi ci sarà la firma sul contratto che lo legherà al Diavolo per i prossimi tre anni a due milioni netti a stagione. Poi comincerà il mercato rossonero, il momento delle scelte. Di chi dovrà lasciare il Milan, di chi dovrà arrivare. E questa volta non si potrà sbagliare.

Martedì 4 Giugno 2019, 05:01

