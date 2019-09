Luca Uccello

MILANO - Lucas Paquetà sembra aver perso il sorriso. Ha lasciato Milanello velocemente, arrabbiato, deluso, sicuramente con il viso contrariato. Il faccia a faccia, prima davanti a tutta la squadra e poi a tu per tu con Giampaolo non gli è piaciuto, lo ha probabilmente ferito. «Va tutto bene, tra Lucas e il Milan non ci sono problemi. La sostituzione di domenica? È una cosa normale, Lucas è contento di stare al Milan. Il chiarimento con Giampaolo? Con il mister e la società va tutto bene».

Sono le parole di Eduardo Uram, agente dell'attaccante ex Flamengo, al termine di una giornata difficile per il brasiliano, forse la prima da quando Leonardo l'ha portato a Milano. Ora non c'è più lui a difenderlo e non c'è più nemmeno Gattuso a farlo giocare con continuità. Marco Giampaolo ha altri gusti, un altro modo di vedere il calcio e glielo ha spiegato ancora una volta. Gli ha spiegato che per lui e per il Milan è un giocatore importante, su cui puntare. Ma era importante chiarire, capire il perchè di quella storia su Instagram di Lucas.

Il giocatore ha scritto di «essere orgoglioso di essere brasiliano» in risposta a una critica (...o consiglio) proprio del suo allenatore che in conferenza stampa aveva dichiarato di volerlo vedere meno brasiliano e più ordinato tatticamente.

Giampaolo non ha gradito e non lo ha nascosto davanti a nessuno. Una sfogo, quello di Lucas, arrivato dopo la sostituzione nell'intervallo a Verona, dopo che aveva preso già mal digerito la panchina con il Brescia.

Con Giampaolo, e non è l'unico giocatore, sta incontrando difficoltà, personali e tattiche. Ora cosa succederà? La società ha deciso di non prendere nessun provvedimento contro il giocatore per la risposta via social al proprio allenatore appoggiando così solo in parte il fastidio di Giampaolo che probabilmente, in questo momento non semplice di gestione della squadra, si aspettava una mano da parte di Maldini e Boban (che ha già sottolineato che si aspettava di essere più avanti nel gioco), un segnale forte per tutto lo spogliatoio. Ora Paquetà rischia (forse) di non giocare il derby.

riproduzione riservata ®

Mercoledì 18 Settembre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA