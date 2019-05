Luca Uccello

MILANO - Le bandiere del Milan potrebbero essere ancora una volta ammainate. Senza cuore, senza guardare in faccia nessuno. Leonardo ha già un piede fuori dal Diavolo, l'altro lo metterà probabilmente la prossima settimana con o senza Champions League.

Un obiettivo che potrebbe cambiare il futuro di Rino Gattuso. Ma il lavoro di Ivan Gazidis non prevede sentimenti, lo stesso può dirsi per Paolo Maldini che sembra aver scelto una linea molto precisa come ha dimostrato a Dazn, parlando di Ringhio. «Bisogna avere rispetto della persona che hai davanti. Siamo tutti e due lì per fare in modo che la cosa funzioni: le vedute possono essere diverse, ma il nostro rapporto aiuta a superare i momenti di difficoltà. Il suo operato lo devo valutare in modo freddo. Abbiamo ruoli diversi, non siamo compagni di squadra».

Parole di chi sembra aver già deciso che Gattuso non sarà più il prossimo allenatore del Milan. Parole che confermano pure che Leonardo (che non ha voluto prendere parte nemmeno a nessuna manifestazione pubblica, non ultima il Premio Gentleman a Milano lunedì sera) sembra essere uscito dai giochi rossoneri.

Al suo posto l'ad Gazidis ha scelto, da tempo, Luis Campos. L'attuale ds del Lille, descritto dai più come talent scout con pochi rivali, ha dato la sua disponibilità ai rappresentanti di Casa Milan, convinti ad affidargli la responsabilità di un progetto che prevede la valorizzazione di giovani di qualità e il rilancio tecnico del Diavolo. «L'obiettivo - non solo di Paolo a questo punto - è avere un Milan che torni protagonista. Ci vorrà magari un po' di tempo, ma l'idea è avere uno stadio di proprietà, magari assieme all'Inter ma di altissimo livello. Insomma, è un progetto a lunga scadenza».

C'è da scegliere un allenatore capace, di grande esperienza, che sappia lavorare con i giovani e sia capace di vincere subito. Una sfida difficile dove Campos ha chiesto di avere carta bianca.

Sicuramente molto dipenderà da domenica sera. Dipenderà dal Milan costretto a vincere a Ferrara, e, soprattutto, dipendere dai risultati di Atalanta e Inter avanti di un punto in classifica. Vincere, insomma, potrebbe non bastare. Ma Gattuso, se dovrà lasciare, vuole farlo a testa alta.

