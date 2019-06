Luca Uccello

MILANO - Lavori in corso in Casa Milan. Con Paolo Maldini al lavoro per chiudere il prima possibile con Marco Giampaolo che ha già comunicato a Massimo Ferrero il suo addio (manca ancora la firma sulla risoluzione del contratto che l'avvocato Antonio Romei sta preparando).

Il tecnico ha già fatto sapere che cercherà di portarsi in rossonero Joachim Andersen, Dennis Praet e perché no, anche il direttore sportivo Carlo Osti che dopo sei anni di Sampdoria potrebbe anche decidere di lasciare Genova per provare un grande salto in avanti. Un po' di blucerchiato a Milano, Samp permettendo. Ma andiamo per ordine. Se sul tecnico il presidente Ferrero non opporrà resistenza discorso diverso per Carlo Osti su cui ha riposto la sua più totale fiducia per cercare di ripartire dopo la mancata cessione.

Maldini sa che non sarà semplice riuscire a strappare l'attuale direttore sportivo sempre al fianco di Giampaolo in panchina da un ambiente in cui ormai ha deciso di vivere. L'alternativa sempre valida è quella di Riccardo Bigon in uscita da Bologna e il clamoroso ritorno di Ariedo Braida. Un nome uscirà a breve, l'intenzione del club rossonero è quello di annunciarlo entro lunedì e non oltre comunque metà giugno. Con tecnico e direttore sportivo partirà poi il mercato di giovani talenti. Su Andersen e Praet («Io al Milan? Io ho sempre detto che il mio sogno è di fare un passo in avanti. Se fosse una buona soluzione per la Sampdoria, gradirei andare in una big dei quattro principali campionati europei») c'è però anche l'Arsenal che può certamente spendere di più del Milan di oggi.

Bisognerà vedere se Giampaolo sarà la carta vincente. E da Giampaolo potrebbe tornare Luis Muriel, cercato a gennaio, finito poi alla Fiorentina che ora difficilmente lo riscatterà dal Siviglia. L'attaccante colombiano si sposa a perfezione con il gioco dell'ormai ex tecnico doriano che lo ha già avuto alla Sampdoria. Da Roma, in cambio di André Silva soprattutto se arriverà il tecnico portoghese Fonseca, potrebbe arrivare Patrick Schick. Un cambio di attaccanti da rilanciare. Di sicuro, a differenza di Gattuso, Giampaolo giocherà con due punte e un trequartista che dovrà essere Paquetà. Ma tra tante idee c'è sempre l'Uefa di mezzo che forse già venerdì potrebbe dare la sua sentenza.

Mercoledì 5 Giugno 2019, 05:01

