Luca Uccello MILANO - La zona Romagnoli per il Milan, così battezzata anche

Martedì 6 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Luca UccelloMILANO - La zona Romagnoli per il Milan, così battezzata anche da Rino Gattuso, esiste, comincia a essere pericolosa per tutte le squadre ma non è di oggi ma è già di un campionato fa, quando Alessio segnò due reti (le uniche della sua stagione in rossonero), una di fila all'altra proprio come è successo con il Genoa e con l'Udinese. Due reti diverse. Una fondamentale, che aprì le marcature a Reggio Emilia contro il Sassuolo nel finale (e ci mancherebbe) di primo tempo. L'altra inutile ma in pieno recupero, al 47' della ripresa, contro il Napoli. E poi se vogliamo c'è anche il derby di Pasqua, quello del 2-2 finale con la sua rete, quella della rimonta al 39' del secondo tempo. Insomma, un vizio che non è passato, anzi è migliorato.Così dopo la rete decisiva al 92' contro Juric, nel recupero della prima giornata di campionato mercoledì scorso, il ritrovato capitano rossonero ha avuto la forza e la fortuna di ripetersi anche contro l'Udinese di Velazquez, segnando al 97' il gol della vittoria.Con queste due reti, Alessio ha regalato sei punti d'oro al Milan che al momento è in quarta posizione, quindi in piena zona Champion (+5 punti nei confronti del Milan targato Montella, 12 mesi fa). Due reti che danno fiducia non solo a se stesso anche se «per adesso è il mio migliore anno da quando indosso questa maglia, spero ne possano arrivare altri ancora più belli».Romagnoli non si accontenta e non deve farlo perché sa che questa squadra può centrare il grande obiettivo anche se come da lui stesso ammesso «è ancora presto per parlare di Champions».Meglio restare con i piedi per terra, godersi il momento e una città che a lui piace, quasi più della sua Roma. Come vive Milano il capitano del Milan? «Quando tolgo le scarpe da calcio cerco di rilassarmi, ma anche di fare le cose che fanno i ragazzi di 24 anni...».La cosa che preferisce? «Mi piace camminare, andare per negozi. Lascio la macchina vicino al centro e comincio a girare, tutto a piedi...».Le differenze con Roma sono tante, la principale «è la dimensione città anche se io non ci ho mai abitato, Io sono di un paese vicino la Capitale, sul mare e quando posso scendo a casa mia perché ho bisogno del mare. Roma è la città più bella del mondo ma per la vita che faccio io Milano è la mia città ideale. Mi piace stare tranquillo, uscire e farmi gli affari miei»riproduzione riservata ®