Luca Uccello MILANO - La vittoria di Genova (2-1) non ha risolto i problemi

MILANO - La vittoria di Genova (2-1) non ha risolto i problemi del Milan e così la panchina di Marco Giampaolo è ancora a rischio. Lo è da tempo, a dire il vero: da Cesena (amichevole in bianco estiva) in avanti. La prova messa in campo dai rossoneri contro la squadra di Andreazzoli (a sua volta a rischio prima e dopo la sconfitta) non ha convinto a pieno né i tifosi, né tanto meno la dirigenza di Casa Milan.

Questa volta anche Paolo Maldini sembra aver dato ragione a chi ha discusso le due scelte iniziali (Leao e Paquetà in panchina), la gestione della partita (fuori ancora Piatek in avvio di ripresa e la sofferenza in 11 contro 10) e poi la comunicazione a fine gara. Per Zvominir Boban la decisione di allontanarlo sarebbe già stata presa da qualche settimana. Una decisione che ora sta maturando e che potrebbe avere dei risvolti clamorosi con il sostituto in mano. Fuori mercato Massimiliano Allegri come José Mourinho. Mentre per Luciano Spalletti ieri sera Beppe Marotta, ad interista, non ha negato contatti per una possibile rescissione del tecnico con il club nerazzurro.

Tutto questo per capire che il tecnico di Certaldo sarebbe già nel listone rossonero. Il Milan quindi ragiona su profili diversi, più vicini al progetto giovani messo in atto quest'estate.

Il direttore sportivo Frederic Massara spinge fortemente per Rudi Garcia, Boban per il ritorno a casa di Rino Gattuso ma anche Stefano Pioli (che sta prendendo tempo con Sampdoria e Genoa) andrebbe bene, sarebbe la soluzione giusta. Un nome che trova la piena condivisione anche di Maldini, di colui che fino a oggi ha difeso la propria scelta andando contro tutti, tifosi compresi. C'è poco da dire.

Il Milan continua a non avere un'identità precisa, come sperava la dirigenza scegliendo Marco Giampaolo, e a non mostrare quella cattiveria e determinazione che veniva messa in campo durante la gestione di Rino Gattuso. Caratteristiche che Giampaolo non potrà mai aver, non fanno parte del suo Dna, del suo bagaglio di allenatore. Ora Maldini si sente solo. Fosse stato per lui avrebbe aspettato le prossime gare per giudicare definitivamente il lavoro del tecnico ex Sampdoria. Avrebbe voluto concedergli altre due settimane di lavoro durante la sosta, anche se senza 12 nazionali, per trovare la formula migliore, quella giusta per tornare in corsa per il quarto posto.

