Luca Uccello

MILANO - La Sampdoria si avvicina e Gattuso ha cominciato a ragionarci seriamente. Il primo pensiero va alle condizione fisica con cui torneranno i reduci del Milan dalle rispettive Nazionali, sfruttando anche l'entusiasmo di alcuni (vedi Piatek e Paquetà). Il secondo va a Kessie.

Lucas Biglia è già stato inquadrato. C'ha pensato il club con una multa, oltre che Rino Gattuso che a Milanello ha già potuto parlare con l'argentino. Ora tocca a Frank Kessie. L'appuntamento con l'ivoriano è previsto per la giornata di giovedì quando il giocatore farà rientro dai suoi impegni con la sua nazionale. Nonostante l'incidente del derby sia alle spalle, il tecnico rossonero è intenzionato a non concedere nessun tipo di sconto.

Il centrocampista rischia seriamente di partite dalla panchina nella gara di sabato sera a Genova. Ma non solo a fine stagione Kessie potrebbe essere sacrificato per finanziare il prossimo mercato. Un mercato che Elliott ha deciso sarà nei parametri concessi dal Fairplay Finanziario soprattutto se come si augura il Milan si tornerà a giocare nell'Europa che conta. Bisognerà fare qualche sacrificio oltre a liberarsi di stipendi pesanti (vedi Bertolacci, Montolivo e José Mauri) e magari di qualche altro giocatore che ha mercato e che nel Milan non è riuscito a esprimersi. Nella lista ci sono anche Laxalt, Rodriguez e Calhanoglu. A giugno quasi sicuramente Leonardo e Maldini torneranno alla carica per strappare Sensi e Duncan dal Sassuolo. Due che rientrano nei parametri fissati da Gazidis. Ma bisogna centrare l'obiettivo Champions League, bisogna cercare di non perdere di vista l'Inter, non farsi raggiungere dalla Roma e da chi come la Lazio vuole crede di poter ancora arrivare tra le prime quattro del campionato. Contro la Samp il Milan dovrà dare una risposta importante, nel gioco, ma soprattutto con i tre punti.

riproduzione riservata ®

© RIPRODUZIONE RISERVATA