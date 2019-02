Giovedì 7 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Luca UccelloMILANO - La miglior difesa? L'attacco. E quello del Milan non va. Non va a segno come le altre squadre, quelle che lottano per un posto in Champions League. Lo dicono i numeri.La Juventus oggi ha segnato la bellezza di 46 reti, il Napoli 42. Ma il miglior attacco in assoluto della serie A è quello dell'Atalanta di Gian Piero Gasperini con 48 centri. Ma anche la Sampdoria (39) ha saputo fare meglio del Milan fermo a 29 gol. Davanti ai rossoneri anche il Sassuolo (34), la Fiorentina (33).Poi Inter e Lazio, anche se di poco (entrambe con 31 reti) e il Genoa (30). Una malattia che dura da alcune stagioni.Anche in quella passata, alla ventiduesima giornata, il Milan non era andato oltre alle 29 segnature. Ma quello dei gol è un dato in calo dalla stagione 2011-12, l'ultimo anno in cui il Milan ha lottato per vincere lo scudetto.Dai 43 gol si è passai prima a 39, poi a 35, fino ad arrivare per tre stagioni complessive a quota 32, fino a ieri (29) e oggi con attaccanti non in grado di fare la differenza. Non ci sono riusciti Kalinic e André Silva, non c'è riuscito Higuain. La classifica marcatori di Milanello non mente: Sei reti dell'ex Pipita (più due in Europa League) tre Cutrone (9 complessivi), una Piatek (più le due in Coppa Italia con il Napoli) con la maglia numero 19 del Milan.Per vincere bisogna segnare una rete più del tuo avversario, a volte anche due e non sempre l'undici di Gattuso ci è riuscito in questa stagione ricca (fin troppo) di pareggi, ben 9. La differenza la fa chi sta là davanti, basta guardare la classifica marcatori: Cristiano Ronaldo sta davanti a tutti, poi c'è l'eterno Quagliarella, la conferma Zapata, passato la scorsa estate dalla Sampdoria all'Atalanta.E Piatek? Quello del Genoa ne ha segnati 13, seguito da Milik, Caputo e Immobile. A distanza Mauro Icardi (9).Il Milan per centrare l'obiettivo Champions ha deciso di investire, prendere Paquetà che ha il compito principale insieme a Suso e agli altri di servire palloni vincenti, assist solo da spingere in porta a Piatek che ha voluto fare un passo in avanti nella sua carriera, ha voluto le pressioni.«Quando sono arrivato in Italia non pensavo di fare più di 12 gol». E invece li ha superati. Ora il Diavolo ha bisogno di lui, delle sue reti per poter vincere partite impossibili e arrivare al traguardo agognat, quella Champions che non gioca da ben si stagioni. Troppe per un club che si chiama Milan.