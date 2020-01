Luca Uccello

MILANO - La dipendenza da Zlatan Ibrahimovic fa bene al Milan. Porta vittorie, punti, una classifica diversa, con vista Europa (League). Un bene per Maldini e Boban messi sotto accusa a dicembre dalla proprietà americana, un bene anche per Stefano Pioli che senza Ibra non era riuscito a far crescere una squadra giovane, con tante promesse, poche mantenute, fino a qualche settimana fa per l'appunto.

Ma è pure un male. Sì, perché Ibra ha 38 anni, all'inizio della prossima stagione ne avrà 39, e non può essere eterno. Non può pensarci sempre lui. In campionato con lui in campo dal primo minuto il Milan ha sempre vinto. Non c'è riuscito con la Sampdoria, al suo esordio, ma in un quarto d'ora a disposizione non era semplice. In Coppa Italia non c'è stato bisogno di lui con la Spal (netto 3-0), col Torino sì.

Senza Zlatan il Milan non riesce a vincere. E questo deve far pensare, deve far riflettere su una squadra che deve ancora crescere, deve ancora dimostrare il suo valore. Una riflessione che Casa Milan ha necessità di fare in vista già della prossima stagione, quando lo svedese avrà un anno in più e non si potrà contare a pieno su di lui in campo. Il progetto giovani può andare avanti ma probabilmente il Milan dovrà ragionare sull'arrivo di qualche altre giocatore con una certa esperienza e magari leadership. Non sarà Matias Viña il giocatore che prenderà il posto di Ricardo Rodriguez. Rifiutata dal Nacional Montevideo l'offerta del Milan: prestito oneroso a circa 1,5 milioni con diritto di riscatto fissato a 6,5. L'obiettivo è quindi diventato Antonee Robinson, americano, classe 1997, 29 presenze e una rete in questa stagione con la maglia del Wigan. Il Milan ha offerto prestito con obbligo di riscatto per 10 milioni complessivi. Gli inglesi ne chiedevano 12, ma in serata è stato trovato comunque l'accordo.

Le alternative comunque erano già pronte: una Juan Jesus della Roma, l'altra il ritorno in rossonero di Diego Laxalt che a Torino non gioca mai. Arriva questa mattina dall'Anderlecht Alexis Saelemaekers. Il classe 1999 belga può giocare a destra in più ruoli. arriverà in prestito oneroso a 3,5 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 3.5 milioni, per un totale di 7 a cui andranno aggiunti quasi un milione di bonus. In questo campionato 19 presenze e due reti.

Ufficiale l'addio di Kris Piatek che non verrà sostituito in questo mercato. A Berlino indosserà la maglia numero 7. Chissà che così non torni a segnare. La numero 9 dall'altra parte, dopo averla lasciata Pippo Inzaghi, non ha portato bene proprio a nessuno.

riproduzione riservata ®

Venerdì 31 Gennaio 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA