Luca Uccello

MILANO - La decisione di Paolo Maldini, la scelta dell'allenatore e la sentenza Uefa. Sarà una settimana decisiva per il futuro del Milan. L'ex capitano rossonerooggi dovrebbe dare la sua risposta (positiva) a Ivan Gazidis che sembra aver già dato il suo benestare alle scelte di Alessandro Costacurta nel ruolo di club manager e soprattutto di Marco Giampaolo, che ha battuto tutta la concorrenza, come prossimo allenatore del Milan.

Una scelta forte (e rischiosa) quella di Maldini che crede tanto nelle capacità di lavoro e nel gioco dell'ormai ex tecnico blucerchiato. E poi c'è il capitolo dedicato al giocatore top da sacrificare, da mettere sul mercato per risanare il bilancio. C'è l'opzione Suso che ha una clausola da 40 milioni, quella che porta il nome di Kessie per una valutazione simile e infine Donnarumma che oltre a valere 50-60 milioni di euro si porta dietro un pesantissimo ingaggio (suo fratello Antonio guadagna 1 milione netto all'anno) da 12 milioni lordi a stagione. Sul portierone azzurro c'è l'interesse nuovamente del Psg come quello delllo United.

Il tabloid Star informa che i Red Devils si starebbero muovendo per sondare il terreno per il portiere classe '99, nel caso in cui dovessero perdere de Gea in questa finestra di mercato. Due operazioni gestite da Mino Raiola con due società amiche con cui tiene rapporti forti. Molto dipenderà anche dalla scelta di Casa Milan su quale giocatore rinunciare. Di sicuro il club cercherà di evitare una doppia pesante cessione. Poi gli acquisti. Dal Napoli potrebbe liberarsi Mario Rui (valutato una decina di milioni), dalla Sampdoria potrebbero arrivare due fedelissimi di Giampa: Dennis Praet, inseguioto pure da Juventus e Arsenal, e Joachim Andersen, su cui il Tottenham a gennaio aveva seriamente pensato.

Due giocartori in linea per età e qualità al progetto Gazidis ma attenzione ai costi: il primo vale 25 milioni, il secondo una quarantina. Non poco per chi non avrà molto denaro liquido da investire sul mercato. Un budget che sarà deciso questa settimana dalla sentenza Uefa, che dovrebbe arrivare entro la settimana. L'esclusione dalla prossima Europa League è la peggior delle conseguenza, una di quelle che Gazidis ha messo da settimana però in preventivo.

riproduzione riservata ®

Lunedì 3 Giugno 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA