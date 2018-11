Mercoledì 21 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Luca UccelloMILANO - La decisione dell'Uefa il Milan la conoscerà solo a dicembre, ma la delegazione rossonera guidata dal presidente Paolo Scaroni, che ha affrontato a Nyon per un paio d'ore la Camera giudicante dell'Uefa del Fair Play Finanziario è sicura di aver presentato un piano finanziario e delle coperture economiche che possono soddisfare il massimo organismo europeo.La richiesta è quella di una «sanzione disciplinare proporzionata», e a ribadirlo è anche il presidente Scaroni al termine dell'incontro: «Non sappiamo ancora le tempistiche - ha raccontato a Sky Sport -, mi auguro solo in tempi brevi. Gordon Singer? La sua presenza è sempre forte e significativa». La sentenza è comunque prevista entro la fine dell'anno. Ora l'Uefa dovrà sciogliere le proprie riserve: il Milan sa di poter ricevere una multa (a bilancio ha messo da parte circa 18 milioni di euro), ma spera di poter evitare quelle sanzioni accessorie che comprometterebbero il mercato di gennaio (e i prossimi) oltre alla limitazione della rosa per il proseguo in Europa League.Sul mercato Leonardo si è mosso per far arrivare in rossonero Paquetà, con molta probabilità Ibrahimovic e ora con l'aiuto di Ariedo Braida sta cercando di far arrivare per altri sei mesi Arturo Vidal. Un giocatore che a Barcellona non è contento: gioca poco e ha voglia di tornare in Italia. Un centrocampista di qualità che potrebbe rilanciarsi a Milano e che con la formula giusta potrebbe restare anche rossonero.Il Barça ha investito molto sul giocatore ma i buoni rapporti tra le due società potrebbe avvantaggiare il club di via Aldo Rossi. Intanto a Il Sole 24 Ore è tornato a parlare l'ex amministratore delegato rossonero che ancora una volta conferma di «non sapere se il denaro di Yonghong Li fosse suo o in prestito. Ma nell'operazione con Fininvest erano coinvolti gli advisor più prestigiosi. Perché dubitare?». Domanda che non merita risposta.riproduzione riservata ®