Luca Uccello

MILANO - L'unica certezza per l'attacco del Milan si chiama Krzysztof Piatek. Probabilmente non ce l'hanno Suso e Patrick Cutrone inserito da Maldini e Boban in più di una trattativa come contropartita tecnica. E ora nemmeno André Silva.

Il portoghese di ritorno dal prestito con il Siviglia (11 reti complessive tra Liga e Copa del Rey) ha ricevuto un'offerta dal Southampton. Gli inglesi lo vorrebbero prestito, con un riscatto fissato in 18 milioni. Una condizione che non convince il Milan che vorrebbe cedere il giocatore a titolo definitivo per 25. Un'apertura che conferma che anche in attacco ci sono dei lavori in corso e che Marco Giampaolo, a meno di una settimana dall'inizio, non sa ancora su chi potrà contare per il prossimo campionato.

L'unico sicuro di una maglia da titolare, come detto, è Piatek che sarà il centravanti titolare anche nella nuova stagione.

Ora però il Milan deve cercare una spalla con le caratterisiche richieste dal tecnico che ha bisogno di un giocatore che là davanti faccia tanto movimento, che corra, che possa aiutare Kris, ma anche dietro.

Insomma, non certamente Cutrone che negli esperimenti di Gattuso ha dimostrato però di non poter fare la seconda punta. Ma c'è un altro problema: Patrick non ha ricevuto nessuna offerta né dal Torino, né dalla Fiorentina.

Anche in questo caso il prezzo fissato da Casa Milan è chiaro: 25 milioni per un attaccante non più disposto ad aspettare il proprio turno in panchina. Di sicuro la valutazione fatta dai rossoneri non lo aiuta. In Italia nessun club se lo può permettere e in Europa non ha richieste importanti. Sotto questo punto di vista è più facile liberarsi' dell'attacante portoghese che anche grazie al suo agente, Jorge Mendes, può trovare più facilmente una sistemazione in giro per l'Europa.

Giovedì 4 Luglio 2019, 05:01

