Luca Uccello

MILANO -L'ultima volta che il Diavolo si è trovato al terzo posto in A nel girone di ritorno risaliva all'ultima giornata del campionato 2012-13 con Massimiliano Allegri in panchina, con Mario Balotelli decisivo in attacco con 12 reti in 13 partite.

Oggi c'è Gattuso e là davanti Krzysztof Piatek. Un Milan che ha grandi numeri, che ha entusiasmo e forza e che in classifica, con la quarta vittoria consecutiva in campionato, ha completato la rimonta sull'Inter. Un punto di vantaggio (48 a 47) che ora i rossoneri vogliono incrementare approfittando anche dello scontro diretto di domenica 17. Una rimonta perfetta, forse inaspettata, arrivata grazie anche al caso Icardi, senza però dimenticare mai quello che ha toccato il Diavolo con Higuain, che ora non si dice sorpreso dal terzo posto rossonero. Ma attenzione perché Rino non è contento, sa che la fortuna può girare soprattutto quando le gambe cominciano pesare e il fiato viene a mancare. «Adesso bisogna essere bravi: siamo terzi pur in un momento non positivo. Nessuno si deve esaltare, né i giocatori, né i tifosi: se continuiamo a giocare così, i risultati possono non arrivare. Non basta, dobbiamo fare di più».

L'allarme è stato lanciato forte e chiaro in un ambiente che oggi però preferisce godersi il podio, una medaglia di bronzo che vale oro perché strappata ai cugini dell'Inter. Ma con Lazio (in Coppa Italia) e Sassuolo si sono visti alcuni preoccupanti segnali di stanchezza che devono convincere il tecnico a cambiare qualcosa per la prossima gara con il Chievo, ultimissimo in classifica con 10 punti, per poi presentarsi al derby tirato a lucido.

Due gare prima della sosta, ancora 180' dove bisognerà stringere i denti perché ora la stanchezza in alcuni uomini comincia a farsi sentire. Non lo ha negato il tecnico rossonero che anche per questa ragione ha concesso due giorni di riposo a tutti i suoi giocatori. Tra i più affaticati sono sembrati soprattutto i giocatori di maggior fisicità come Kessie e Bakayoko, fondamentali fin qui per i rossoneri. Ma non solo: Suso e Calhanoglu continuano a passeggiare per il campo rendendo poco o comunque meno rispetto a quello che ci si possa aspettare. Insomma, oggi più che mai il recupero di Biglia è fondamentale, gli impieghi di Borini e Castillejo sugli esterni potrebbero aiutare Gattuso a tenersi stretto questo miracoloso terzo posto e tornare finalmente in Champions sei anni dopo.

