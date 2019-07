Luca Uccello

MILANO - Krzysztof Piatek ha scelto la maglia numero nove. Una bella sfida per lui e per il Milan. Un numero libero, uno di quelli maledetti non proibiti che però Leonardo lo scorso gennaio ha preferito tenere nascosto nei sotterenai di Milanello.

Il motivo è semplice: dopo Inzaghi l'assoluto vuoto. In tanti la chiamano la maledizione della maglia numero 9, in molti ne sono rimasti colpiti e affondati. Dall'addio di Pippo nell'estate 2012 ci hanno provato in otto a fare meglio di lui. Ma nessuno ci è mai riuscito. L'incantesimo avrebbe dovuto romperlo Gonzalo Higuain ad agosto dell'anno scorso. Missione fallita anche per il Pipita, dopo che ci avevano provato nell'ordine Pato, Matri, un certo Fernando Torres e Mattia Destro. È andata male poi anche a Luiz Adriano come a Gianluca Lapadula che resta fino a oggi il miglior numero 9 del Milan in serie A con 8 reti dopo SupePippo. Fino al recente passato con André Silva, pagato 38 milioni e appena due gol in campionato.

Infine il Pipita, l'acquisto più prestigioso dell'estate della nuova era Elliott ma solo 8 gol complessivi. Adesso toccherà a lui provarci, sfatare questo tabù. Tocca al Pistolero che un anno fa ne fece 13 in rossoblù (maglia numero 9), 9 in rossonero ma con un altro numero di maglia, quel 19 che ha deciso di abbandonare.

Ora comincia la sua nuova sfida, la seconda stagione in A, quelle della conferma. Per non fallire potrà contare sull'aiuto di André Silva, tornato alla base per restarci, come di Cutrone, che potrebbe invece anche salutare. E poi ci sono Paquetà e anche Suso, provato ancora da Giampaolo come trequartista.

Dai loro piedi, dalle loro giocate di qualità potrebbe partire la rivincita dei numeri nove. Il primo dovrebbe essere il titolare, Jesus invece dovrà dimostrare di poter giocare in quel ruolo. A Roma gli offrono una maglia da titolare da esterno d'attacco. Fonseca lo vuole e ha chiesto di fare un sacrificio, accontentare le richieste del Milan che vuole incassare tutti i 38 milioni della clausola rescissoria.

Lavori in corso come per Veretout e Bennacer (gli agenti hanno chiesto qualche bonus in più...). Il piano B per il francese della Fiorentina è l'ivoriano Seri. Nome nuovo per la difesa: dopo Lovren piace il centrale del Newcastle, Fabian Schär. Staremo a vedere.

Martedì 16 Luglio 2019, 05:01

