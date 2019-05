Luca Uccello

MILANO - Krzysztof Piatek è tornato. L'ha fatto a modo suo, con un gol. Non bellissimo, non come quello che lo ha visto vincitore del Premio Gentleman miglior gol per il Milan in questo campionato, quello segnato a Bergamo in una mezza rovesciata indimenticabile. «Non so se è il più bello ma spero di farne altri così, magari ancora più belli. A me piace segnare». Ma i gol non devono solo essere belli, devono pesare. E quello al Frosinone potrebbe valere mezza Champions League, Inter e Atalanta permettendo. Una rete che a Kris mancava da 564 minuti, da cinque lunghe domeniche. Troppo tempo per uno che a Genova ha fatto la differenza, per uno che al Milan ha saputo far meglio di Higuain, tenendo vivi i sogni europei fino a oggi. «Era difficile credere in questo, sono venuto qua dalla Polonia dove avevo segnato 21 gol. La serie A è più complicata ma ho ottenuto buoni risultati». Inutile chiedergli come sta: «Certo che sto meglio, ho segnato. Sono felice e abbiamo vinto». Gattuso lo aveva avvisato: «Deve pensare al Milan, non al suo orticello». E così è stato. Ma Rino non si deve offendere se Piatek pensa anche a se stesso, d'altra parte è un attaccante. Se domenica sera a Ferrara dovesse segnare ancora batterebbe un altro record: con un gol, infatti, il polacco diventerebbe il primo giocatore della storia della serie A ad arrivare in doppia cifra nello stesso campionato con due maglie diverse (finora ne ha segnati 9 con il Milan e 13 con il Genoa). E poi c'è quella classifica marcatori difficile da vincere ma non impossibile per uno che ama colpire tutte le difese, nessuna esclusa. Ma non solo. Piatek, lo dicono i numeri, è l'ottavo calciatore dei cinque principali tornei europei ad aver segnato almeno trenta reti stagionali. «Ho passato un momento difficile, un periodo così lungo senza segnare non lo avevo mai vissuto. Ma sono sempre rimasto concentrato in partita e in allenamento. Ora contro la Spal ci giocheremo tutto, speriamo di riuscire ad andare in Champions». Già, la Champions League, il grande, unico obiettivo di questo stagione. «Champions? Abbiamo solo pochi punti dall'Inter, tutto è possibile ma prima dobbiamo vincere contro la Spal. Pari dell'Atalanta? Ho pensato tutto il tempo che la Juventus avrebbe vinto ma è stato solo un pareggio. Spero che la prossima partita andrà meglio».

Martedì 21 Maggio 2019, 05:01

