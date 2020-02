Luca Uccello

MILANO- In Casa Milan l'allarme Ibrahimovic non è ancora rientrato. Dopo aver saltato la gara col Verona, Zlatan non si è allenato col gruppo, nemmeno ieri, alla ripresa della preparazione, svolgendo solo una sessione personalizzata in palestra. Nessun allarme rosso al momento, ma l'attaccante svedese starebbe ancora smaltendo la sindrome influenzale e l'affaticamento al polpaccio che lo hanno costretto a fermarsi, a guardare i suoi compagni dalla tribuna.

Morale della favola: per ora la presenza di Ibra contro l'Inter non sarebbe a rischio, ma lo staff medico continua a monitorare le condizioni dell'attaccante diventato fondamentale per le vittorie del Milan. A Milanello c'è ottimismo, c'è la convinzione che Zlatan non mancherà in una partita dove non mancheranno nemmeno Adriano Galliani e Ariedo Braida in tribuna: «Il mio cuore dice Milan, non ci sono dubbi, Mi auguro torni ad avere l'orgoglio, che sia combattivo che abbia voglia di dimostrare che è un grande club e che chi giochi difenda una maglia importante. Mi auguro che il Milan riesca a vincere perché ce l'ho nel cuore».

L'ex direttore sportivo rossonero parla anche di due grandi attaccanti. Uno è Marco Van Basten «e non si discute». L'altro è «Zlatan Ibrahimovic, un campione, che ha personalità e spero dia il suo contributo a questa squadra che ne ha bisogno». Ne ha bisogno e molto.

Sull'attaccante svedese si è espresso anche Alexis Saelemaekers che continua a vivere un sogno ad occhi aperti: «Mi sono ritrovato davanti grandi profili come Maldini e Boban. Sono giocatori che ho sempre ammirato, un sogno d'infanzia che si sta realizzando. Ibra lo vedevo in televisione, ora lo vedo nello spogliatoio. È una cosa speciale, mi dà la forza di dare tutto».

Stefano Pioli ha ritrovato dopo tanto anche Lucas Biglia. L'argentino si è allenato nuovamente con il resto dei suoi compagni e domenica sera potrebbe andare in panchina. Rischia di non esserci invece Andrea Conti che sta smaltendo una tonsillite e, a oggi, resta in dubbio per la sfida di domenica sera contro l'Inter. Pioli non fa calcoli, non vuole fare nemmeno previsioni ma per il suo Milan sta arrivando una settimana fondamentale, probabilmente decisiva per il suo futuro. Si gioca l'Europa con l'Inter, se la gioca anche con la Juventus martedì prossimo in Coppa Italia ancora a San Siro. E avanti così con il Torino, la Fiorentina poi ancora la Juventus, fino al termine della stagione. Da qui alla fine, Ibra o no, non si possono più perdere punti. E Pioli lo sa benissimo.

