Luca Uccello MILANO - In attesa della scure dell'Uefa, che dovrà decidere

MILANO - In attesa della scure dell'Uefa, che dovrà decidere sulla prossima partecipazione o no del Milan in Europa League (l'accordo con il club rossonero era atteso già lo scorso fine settimana) il Diavolo non si ferma, continua a lavorare per costruire una squadra che sia all'altezza per Marco Giampaolo.

Il viaggio andata e ritorno di Maldini, Boban e Massara a Madrid di giovedì è servito per incontrare Florentino Perez e il suo braccio destro sul mercato Sanchez e capire su quali esuberi dei Blancos si può discutere. Il sogno è Dani Ceballos, che sta confermando anche all'Europeo Under 21 le sue qualità. Un'operazione cara, complicata per le richieste del Real Madrid che vuole monetizzare, vuole 40 milioni di euro. Ma, per fortuna del Milan, non è l'unico giocatore disponibile.

A Chiringuito Tv, noto programma spagnolo, è stata mostrata una foto scattata a Ibiza dove Paolo Maldini era seduto al tavolo con Theo Hernandez, classe 1997, appena rientrato a Madrid dal prestito alla Real Sociedad. L'idea è quella di rilevarlo con la formula del perstito con diritto di riscatto, ma c'è da battere la concorrenza del Bayer Leverkusen, che ha fatto un'offerta da 20 milioni. Non interessa invece l'attaccante Borja Mayoral che Perez ha offerto ai rossoneri. In attacco di andrà avanti con Piatek e il rientrante André Silva. Il fondo Elliott è deciso a recuperare il suo investimento che fin qui non ha reso come ci si potesse aspettare. Visti i presupposti Patrick Cutrone avrebbe deciso di chiedere la cessione: un altro anno in panchina non lo sopporterebbe.

E a differenza di altri (vedi Donnarumma e Suso) al momento è quello che ha maggior richieste dall'Italia e non solo.

Infine il centrocampo. Perso Sensi, il Milan ci riproverà con Praet, mentre Torreira rimane un altro sogno difficilmente realizzabile da questo Milan senza Europa. La richiesta della Samp per il centrocampista belga di 25 milioni può essere soddisfatta da Casa Milan. Per Veretout bisogna superare la concorrenza della Roma che può aumentare la propria offerta alla Fiorentina

