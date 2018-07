Luca Uccello MILANO - Il primo grande colpo di mercato di Leonardo non sarà

Martedì 24 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Luca UccelloMILANO - Il primo grande colpo di mercato di Leonardo non sarà quello di far arrivare al Milan Gonzalo Higuain (ieri ancora un contatto tra i rossoneri e la Juve) o Alvaro Morata. Sarà quello di trattenere a Milanello il capitano. Le parole di addio di Gattuso a Leonardo Bonucci potrebbero presto essere dimenticate. Leo non ha ancora deciso se lasciare Milano, l'Italia per raggiungere Parigi e l'amico Buffon.Il cambio di proprietà, un progetto credibile e la possibilità di giocare comunque in Europa lo stanno facendo vacillare. E come non bastasse c'è il pressing alto dell'altro Leo, il nuovo direttore tecnico del Milan americano. Un Diavolo disposto a perdere solo uno dei sui top-player. Ce la farà? Il Milan è convinto di sì. Altro mercato. Milan Badelj prenderà il posto di Riccardo Montolivo (per lui c'è anche l'interessamento del Genoa) e diventerà il quarto acquisto a parametro zero. Ancora in stand-by la cessione di Manuel Locatelli al Sassuolo. Leonardo vuole prima parlare con Gattuso e con il giocatore. Intanto il Milan di Elliott prende forma.Dopo aver nominato Paolo Scaroni come presidente rossonero ha individuato in Ivan Gazidis, attuale direttore esecutivo dell'Arsenal, il nuovo amministratore delegato del club di via Aldo Rossi. Deciso anche il direttore generale: sarà Umberto Gandini, che tornerà rossonero dopo due stagioni da ad della Roma. A Londra l'incontro tra le parti è stato positivo e c'è il giusto entusiasmo per ricominciare insieme. Responsabile dell'area tecnica sarà come noto il brasiliano Leonardo Nascimento de Araujo. E Paolo Maldini?Paul Singer vorrebbe che ci fosse anche l'ex capitano nel suo Milan. Ma in quale ruolo? Da Los Angeles il diretto interessato ha fatto sapere che «per ora possiamo solo ricordare il passato. Per ora non c'è ancora niente e non so cosa ci sarà. Questo naturalmente non cancella quello che è stato il mio rapporto con il club: sarà sempre nel mio cuore e credo anche nel cuore di tanti tifosi. Rimarrà, è incancellabile». Per il ruolo da direttore sportivo non c'è fretta. In Casa Milan vogliono fare la scelta giusta e questa sarà probabilemente quando sarà finito il mercato. Oggi intanto il neo numero uno rossonero incontrerà Massimiliano Mirabelli: sul tavolo la rescissione consensuale per il direttore sportivo, braccio destro di Fassone già messo alla porta sabato scorso.riproduzione riservata ®