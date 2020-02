Luca Uccello

MILANO - Il pari di Firenze allontana, forse definitivamente, il Milan dal quarto posto che significa Champions League. E senza Europa che conta, Casa Milan potrebbe dire addio anche a Zlatan Ibrahimovic. Nel contratto dell'attaccante svedese c'è una clausola che prevede il rinnovo automatico in caso di qualificazione alla competizione che il Milan insegue ormai dalla stagione 2013-14, data della sua ultima partecipazione, chiusa agli ottavi con una doppia sconfitta con l'Atletico Madrid.

Senza la Coppa dalle grandi orecchie Ibra dovrà sedersi al tavolo delle trattative per capire se il progetto Elliott può prevedere ancora la sua presenza oppure no. Se ne occuperà Mino Raiola che dovrà anche capire il futuro di Jack Bonaventura oltre che discutere del rinnovo di Gigio Donnarumma. Di sicuro Zlatan, più di tutti, ha dimostrato di essere un giocatore decisivo, fondamentale per il presente e forse per ancora un anno, per la prossima stagione se il Milan vorrà continuare con un progetto giovani da far crescere, maturare in fretta.

Un progetto pieno di difetti: disattenzioni, ingenuità quando la pressione aumenta: una sorta di certificazione dei limiti di una squadra principalmente giovane. Ma non sono certo Maldini e Boban quelli da convincere a trattenere un'altra stagione Ibra ma bensì la proprietà che ha dato piena fiducia a Ivan Gazidis per le scelte strategiche, incluse quelle di mercato. Un Milan che guardando la classifica può puntare ancora all'Europa League, ma a una condizione: non può sbagliare più niente al di là delle discutibili scelte arbitrali che hanno condizionato certamente la gara del Franchi. E senza Champions potrebbe dire addio anche Stefano Pioli.

Intanto nonostante il giorno di riposo concesso dal tecnico, diversi giocatori si sono presentati per sottoporsi a cure, massaggi e terapie per recuperare da infortuni e acciacchi vari. Tra questi Donnarumma che avrebbe sostenuto terapie alla caviglia.

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Martedì 25 Febbraio 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA