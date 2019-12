Luca Uccello

MILANO - Il Napoli passa in Champions League con Ancelotti che non si dimette, ma che in tarda serata viene esonerato da ADL. Fuori dal San Paolo c'è Gattuso che aspetta una chiamata, un altro caro amico di Zlatan Ibrahimovic. Con gli ottavi in tasca il Napoli di De Laurentiis resta l'unico vero ostacolo per il Milan, per poter riabbracciare lo svedese, vestirlo nuovamente di rossonero. Per il sì definitivo è mancato il rilancio di Casa Milan per accontentare l'attaccante che vuole 18 mesi di contratto, non sei più dodici. Ma non solo.

Mino Raiola pretende di più di un milione di euro netto al mese. Vuole di più, ma il Milan non ha ancora rilanciato. E il tempo passa e De Laurentiis è deciso a inserirsi, a farsi valere. Sul tavolo rossonero c'è anche un rinnovo fondamentale per Pioli o chi per esso.

Quello di Jack Bonaventura che vuole rimanere a Milano, al Milan. Ma della trattativa se ne occupa il suo agente che pretende un contratto importante, ritoccato all'in sù. Ma fin qui Ivan Gazidis sta cercando di resistere, respingere le pretese di Raiola. Ma il rischio è alto. Si può perdere all'improvviso Ibrahimovic ma anche Bonaventura che a gennaio potrebbe accordarsi con un altro club.

Insomma, un parametro zero di assoluto valore. Paolo Maldini e Zvonimir Boban sembrano tranquilli, confidano che Milano faccia la differenza per lui e soprattutto per la sua famiglia. Ma le scelte professionali'potrebbero essere diverse. La risposta definitiva dovrebbe arrivare entro domenica, non oltre. Il Milan vorrebbe festeggiare i suoi 120 anni con Zlatan a San Siro, non con la maglia dell'ultimo scudetto vinto, ma con quella di oggi. Dove ogni obiettivo va costruito giorno dopo giorno.

Programmato l'esordio in Coppa Italia per il Milan che affronterà a San Siro la Spal. La gara valevole per gli ottavi di finale si giocherà mercoledì 15 gennaio 2020 alle 17,30 e verrà trasmessa su Rai 2.

