Luca Uccello MILANO - Il momento è decisamente no. Cutrone non gioca nel

MILANO - Il momento è decisamente no. Cutrone non gioca nel Milan, non da titolare. Non è contento e Gattuso lo sa. Ma con questo Piatek, che però ha bisogno di aiuto, di palloni giocabili (non come successo nel derby) è difficile trovare spazio, dire la sua. Un momento no confermato anche con la maglia dell'Under 21. Di Biagio l'ha tenuto in campo per 90' ma è come se Patrick non fosse mai sceso in campo. Nessuna conclusione in porta, nessun pericolo. Così non va, bisogna trovare una soluzione anche perchè il suo agente sta raccogliendo interesse e offerte da mezza Europa.

Ma non è l'unico a chiedere spazio a Gattuso. La sconfitta di domenica sera, la prova non certa positiva di tanti titolarissimi ha riacceso le speranze di alcuni di potersi guadagnare un posto nel prossimo undici titolare. L'amichevole di oggi a Milanello contro il Chiasso (squadra che milita in Challenge League, la seconda divisione svizzera) darà la possibilità a chi è fuori dal giro delle Nazionali di poter giocare, poter recuperare il terreno perso fin qui per colpa, come nel caso di Caldara, di infortuni e ricadute.

Tra questi c'è anche Andrea Conti che non ha ancora conquistato definitivamente il cuore di Rino. Possibilità anche per Castillejo di guadagnarsi il posto ai danni di un irriconoscibile Suso.

Altra storia: la lite tra Frank Kessie e Lucas Biglia per Casa Milan si risolve con una multa, con la promessa che non accadrà più. È questa la decisione presa dal club rossonero dopo la sceneggiata in panchina durante il derby poi perso con l'Inter. Nella sede di via Aldo Rossi davanti Leonardo e Maldini (già intervenuti domenica sera nello spogliatoio di San Siro), il centrocampista argentino e l'agente dell'ivoriano, George Atangana (il giocatore è impegnato con la sua nazionale per le qualificazioni alla prossima Coppa d'Africa) hanno nuovamente chiesto scusa e accettato la decisione di pagare la multa per quanto successo fuori dal campo tra spinte, urla e minacce di aggressione.

Ora tocca a Gattuso dire la sua, dare una punizione esemplare e dare un segnale all'interno del gruppo. Per questa ragione Kessie probabilmente sarà punito anche con un'iniziale panchina a Genova, contro la Sampdoria, alla ripresa del campionato. E se giocasse proprio Biglia (multato anche lui) al suo posto?

