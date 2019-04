Luca Uccello

MILANO - Il Milan va avanti con Rino Gattuso. Ma solo fino al termine della stagione. Poi sarà addio. Inevitabile per i rapporti mai risolti con Leonardo, anche se oggi sono i risultati a fare la differenza in negativo per lui.

Una scelta presa nella notte di Torino e confermata anche nel pomeriggio di ieri a Casa Milan con la dirigenza rossonera schierata al gran completo di fronte a un allenatore in crisi d'identità e, soprattutto, di risultati. Un vertice durato quasi un'ora, dove si è parlato senza filtri in modo costruttivo per capire come uscire dall'attuale situazione, per il bene del Milan, per continuare a lottare per la Champions. La scelta di andare avanti senza stravolgimenti fino al termine di questo campionato deriva anche (soprattutto) dalla mancanza di alternative.

Tra Rino e il suo Milan c'è un vuoto, di quelli incolmabili. La dimostrazione è che nessuno dei dirigenti (Leonardo, Maldini, Gazidis) si è schierarto pubblicamente in favore dell'allenatore, né dopo la caduta di Torino, né il giorno dopo. E non è la prima volta che succede. Anche con la Lazio in Coppa Italia il silenzio di Casa Milan è stato assordante.

Una dirigenza che nel cuore dello stadio Olimpico di Torino sembra sia arrivata a proporre l'attuale tecnico della Primavera rossonera Federico Giunti. Un nome che però è caduto subito nel vuoto. Ora conta finire al meglio, arrivare quarti per poi ricominciare a costruire una squadra vincente, con un allenatore diverso. Dopo il fallimento Montella e Gattuso a chi toccherà? Gazidis spinge per Pochettino del Tottenham. Leonardo e Maldini per Sarri. Il piano B è Giampaolo. A Radio Anch'Io Lo Sport su Radio Rai il presidente Paolo Scaroni non ha fatto troppi giri di parole: «Il Milan non gioca a buoni livelli da un paio di mesi. Ma non ci arrendiamo anche se la Champions si è allontanata». Cosa succederebbe senza la Coppa dalle grandi orecchie? «Ci sarebbe sicuramente un impatto economico evidente e immediato, allontanerebbe un po' il rimettere il Milan dove noi vogliamo riportarlo. Ci avevamo fatto la bocca e ora siamo delusi, ma continueremo a lottare». Ma dalle parole bisogna passare ai fatti. E i fatti si devono tradurre in punti, in 12 punti da qui alla fine, sperando che chi ora sta davanti sbagli.

