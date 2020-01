Luca Uccello

MILANO - Il Milan non vince a San Siro da ottanta giorni, dal 31 ottobre. Gol di Suso contro la Spal. Ora ci dovrà pensare Ibrahimovic davanti a 60 mila persone. Un giocatore che Simon Kjaer e Asmir Begovic ammirano e non lo hanno nascosto nel giorno della loro presentazione. «Abbiamo avuto le nostre guerre sul campo. Ora abbiamo lo stesso obiettivo, il Milan. Lui è un leader, un giocatore che fa la differenza».

Pensiero simile quello di Begovic: «Zlatan è un leader ed un vincente. Si aspetta sempre il massimo da se stesso e da tutti gli altri, averlo qui è importante». Davanti a Paolo Maldini e il ds Massara seduti in prima fila nella seduta di Milanello il capitano della Danimarca non nasconde nemmeno che «giocare nel Milan è sempre stato il mio sogno». Peccato non essere riusciti a far parte del progetto nerazzurro ma «con Gasperini qualcosa non ha funzionato a livello tattico, per fortuna c'è stata l'occasione di venire al Milan e l'ho colta».

L'obiettivo è chiaro: «Voglio rimanere qui e aiutare la squadra il più possibile. Ho giocato tante partite anche a livello internazionale, proverò a mettere la mia esperienza a disposizione del gruppo». Tornare a sperare nella zona Champions? «L'obiettivo adesso è migliorare ogni giorno. Le qualità ci sono e Ibra è uno che dà qualcosa in più, non solo in campo, anche mentalmente. Ma dobbiamo pensare giorno per giorno, è troppo presto per pensare a dove saremo a fine campionato». Mercato. Per Piatek oltre all'interessa di Newcastle, va aggiunto il Tottenham di Mou, mentre il Siviglia sembra essersi defilato dalla corsa al Pistolero. La richiesta del Milan non cambia: 30 milioni di euro. L'agente di Under è stato visto a Milano, quello di Suso a Roma. Con la società giallorossa si parla di uno scambio di prestiti. La trattativa è in piedi. Il Milan sarebbe vicinissimo a un grande colpo di mercato: la Dinamo Zagabria avrebbe accettato l'offerta di 20-25 milioni di euro più bonus per Dani Olmo.

Il giocatore e il suo agente Andy Barra, scrivono in Croazia, starebbero spingendo per chiudere, nonostante la smentita del numero uno del club. Respinta al momento l'offerta dell'Arsenal per Kessie. A sinistra Casa Milan sta cercando un giovane da fare crescere al posto di Rodriguez (andato al Fenerbahce: 6 milioni per le casse del Milan). Tra i nomi valutati c'è Robinson del Wigan e Aron Hickey, classe 2002, degli Heart of Midlotian.

Dall'Inghilterra, dalle parole del diretto interessato, arrivano le parole di Pepe Reina che conferma quanti tutti pensavano: «Firmai con il Milan perché Gigio (Donnarumma, ndr) doveva essere ceduto, ma alla fine poi rimase».

Venerdì 17 Gennaio 2020, 05:01

