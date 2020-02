Luca Uccello

MILANO - Il Leone è tornato in campo. Un ruggito forte, per Pioli, per i compagni, per per il popolo rossonero. Tutto Il Milan ne ha bisogno. Dopo aver smaltito l'influenza e l'affaticamento al polpaccio ed essersi allenato in palestra, Zlatan Ibrahimovic ha riassaporato le sensazioni del campo, svolgendo un allenamento personalizzato.

Ibra non mancherà e non solo perché a spingerlo in campo è Zvonimir Boban. Ibra ci vuole essere perché quella con l'Inter per lui è sempre una partita speciale, una di quelle a cui tiene particolarmente. Vuole vincere, vuole vincere sempre. Vuole portare il Diavolo in Europa. È tornato nella Milano (che ama) per questo. Un'Europa che passa per tante ragioni anche da questo derby. Uno di quelli che non si possono perdere perché se oggi la distanza con i nerazzurri è di 19 punti, quello per la zona Europa League non permette errori e nemmeno distrazioni.

I numeri di Ibra si conoscono, il suo peso in questa squadra anche: fondamentale. Dal suo arrivo è cambiato tutto e in meglio. Per questo Pioli, che non ammetterà mai la sua dipendenza da un giocatore di 38 anni, conta sul suo pieno recupero, sa che la sua presenza farà la differenza in campo. L'Inter è forte ma come tutti hanno un punto debole. Sta a Pioli a trovarlo, a Ibra riuscire a superare una difesa forte che non si spaventerà di lui.

Nemmeno nel derby. Una presenza fondamentale che ha sorpreso anche uno come Dejan Savicevic: «Mi ha sorpreso Ibra, non pensavo potesse rendere così a 38 anni, che potesse ancora fare la differenza. Vedo che con lui la squadra ha più fiducia, Anche Zvone ne parla molto bene di Zlatan, ne parla con il cuore, sono contento per Boban».

E da tifoso del Milan è contento anche che dall'altra parte del Naviglio manchi un giocatore come Lautaro Martinez: «Per il Milan è un vantaggio non avere contro uno come Lautaro: forte, segna tanto, è un uomo squadra». Proprio come Ibra che ora però deve tornare a fare la differenza, deve tornare anche a segnare come è successo a Cagliari. Per adesso l'unica sua rete in campionato. Il derby potrebbe essere l'occasione giusto per riassaporare il gusto del gol.

Sarà uno stadio nerazzurro, una di quelle occasioni che lo stimolano, lo invogliano a dare di più. Avrà uno stadio (sold out) quasi tutto contro. Il sogno? Segnare sotto la Nord, allargare le braccia e guardare tutti negli occhi. Il Leone sta per tornare e con lui tutto un altro Milan.

riproduzione riservata ®

Giovedì 6 Febbraio 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA