Luca Uccello MILANO - Il futuro di Rino Gattuso al Milan non è ancora stato

MILANO - Il futuro di Rino Gattuso al Milan non è ancora stato deciso. Le parole del presidente Scaroni precedute da quelle di Leonardo sono vere. Il Diavolo non ha ancora scelto se proseguire con Rino Gattuso.

E così l'attuale tecnico potrebbe restare sulla panchina rossonera anche la prossima stagione, soprattutto se alla fine il Milan dovesse raggiungere l'obiettivo quarto posto e se l'Uefa lascerà spazi di manovra sul mercato al club senza sanzioni e paletti vincolanti sul Fair Play Finanziario pesanti. La squadra si è già schierata più volte a favore di Ringhio che ora però deve conquistare altri sei punti e contemporaneamente sperare che l'Atalanta sbagli qualcosa per riuscire a raggiungere l'obiettivo di stagione.

Questo è il piano perfetto, quello che potrebbe ridare le chiavi del Milan a Gattuso, fin troppe volte messo in discussione, senza considerare una rosa non certamente all'altezza delle altre. A dar forza alla permanenza di Rino in rossonero pure nel prossimo campionato anche la reale mancanza di alternative di valore, di tecnici in grado di fare la differenza, quelli che possono provare a farti vincere fin da subito.

Insomma, Antonio Conte, a lungo seguito l'estate scorsa, è destinato ad altri e Maurizio Sarri (altro allenatore che è sempre piaciuto) vuole rimanere fortemente a Londra. Gli altri nomi? Si è parlato di Mauricio Pochettino (un nome che piace molto a Gazidis così come Emiry), ma che ha un costo di ingaggio proibitivo. Insomma, come per la Juventus, mancano reali alternative all'attuale allenatore che gode come detto della piena stima dei suoi giocatori, cosa non da poco.

Il nome di Di Francesco che avrebbe già incontrato Casa Milan (incontro smentito assolutamente da Leonardo) come quello di Giampaolo oggi non convincono la proprietà statunitense che senza un nome realmente forte ha fatto sapere di voler continuare per un'altra stagione almeno con l'attuale tecnico. Ma perché il piano diabolico funzioni bisogna arrivare in Champions, strappare un assegno da quasi 50 milioni di euro. Vero, Ringhio?

Martedì 14 Maggio 2019, 05:01

