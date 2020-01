Luca Uccello

MILANO - Il Diavolo vede finalmente l'Europa. Oggi è lontana solo due punti. La classifica è cambiata, si è accorciata. La sorpresa Cagliari ha 30 punti, il Milan di Zlatan Ibrahimovic 28, come il Parma. Il sesto posto è davvero ad un passo. C'è poco da fare, inutile girarci intorno: con l'arrivo di Ibra, il Milan non ha più perso, ha raccolto punti pesanti. Sette su nove a disposizione. Non male. E se prima di Natale, dopo l'umiliante 5-0 subito a Bergamo dall'Atalanta di Gasperini, sembrava impossibile pensare di poter solo parlare di Europa . Tradotto: nelle prime 17 giornate 21 punti, con una media di 1,2. Una media ora raddoppiata con il ritorno dello svedese in rossonero: 2,5.

È un sogno possibile, la Champions? Sì, lo dice la classifica, le 18 partite che rimangono da qui a fine campionato. A San Siro devono passare sia la Roma (38 punti) come l'Atalanta. Due scontri diretti, come quello con il Cagliari e il Parma tutti da affrontare a Milano, nel proprio stadio, davanti al proprio pubblico che con l'Udinese ha fatto la differenza.

Un Milan che ci crede, che può cominciare a guardare il futuro in maniera diversa, con maggiore serenità.

Tutto merito di un colpo di mercato, uno di quelli che fa la differenza anche quando non segna, anche quando non corre. Ibrahimovic ha cambiato il Milan, anche nel suo undici. La svolta arriva da lì, nella formazione, nelle scelte di Stefano Pioli che qualche merito comincia ad averlo a cominciare dai recuperi di Castillejo e Rebic oltre che Rafael Leao.

Tra scelte obbligate e non tra il primo Milan di Giampaolo e l'ultimo, i protagonisti sono cambiati quasi tutti.

Non uno, non due, ben otto. Gli unici a essere in campo in entrambe le gare sono stati solo Donnarumma, Romagnoli e proprio Castillejo, uno dei preferiti del Maestro. La svolta sta nell'escludere dalla formazione iniziale giocatori come Paquetà, Suso e anche Piatek.

Insomma, più di 100 milioni di euro. Una cifra che cambierebbe il mercato rossonero oltre che il bilancio.

Per il brasiliano però non ci sono offerte, Leonardo si è tirato indietro. Se ne parlerà in estate. Con il Psg potrebbe invece aprirsi un discorso per Piatek se Cavani dovesse lasciare a gennaio Parigi. Ma l'attaccante polacco è solo uno dei nomi fatti per sostituire l'ex attaccante del Napoli.

Capitolo Suso. Ancora una volta lo spagnolo si è recato a Casa Milan. Ha parlato con Maldini e Boban. La Roma resta un'ipotesi. Si parla di uno scambio di prestiti con Under. Al Milan piace anche Juan Jesus. Si allontana invece per gennaio Dani Olmo della Dinamo Zagabria.

