Luca Uccello

MILANO - Il Diavolo non si ferma più. Continua a vincere, continua a essere terzo davanti all'Inter, in piena Champions. E domenica c'è il derby, una sfida con uno stadio San Siro vestito di rossonero che può e deve spingere Gattuso e squadra ancora più in alto in classifica, a quel +4 che potrebbe segnare il campionato, dare il colpo definitivo ai nerazzurri, mentalmente già scossi dai loro problemi, da un sorpasso che ha lasciato il segno.

Icardi o no, il Milan ha imparato a guardare in casa propria, a godersi Conti come Biglia, Paquetà come Piatek. E il risultato si vede, si legge così, in questo messaggio d'affetto: «Meritavi di sorridere, meritavi una gioia così grande. Come tutti noi. Forza Milan!».

È il post sul proprio profilo Instagram di Jesus Suso dedicato a Lucas Biglia che ha messo a segno su punizione la rete del momentaneo vantaggio rossonero. Una vittoria arrivata poi grazie ancora una volta a Piatek che in rossonero, in trasferta (in campionato) l'ha sempre messa dentro, portando a quattro le reti lontano da San Siro. Altri numeri: con il successo al Bentegodi i rossoneri hanno portato a dieci le vittorie senza sconfitta, un filotto fatto di sette vittorie e tre pareggi.

Nel girone di ritorno la Juventus ha conquistato 22 punti ma subito dietro c'è proprio il Diavolo con 20. E tocca all'Inter provare a resistere a una squadra che non gioca un grande calcio ma continua a subire poco e niente e quando serve la butta sempre dentro. Con il Milan in Champions il fondo Elliot (incrementati da capitali sauditi, almeno secondo il quotidiano economico Sole24Ore) è pronto a investire nuovamente (sanzioni Uefa permettendo). È pronto a consegnare nelle mani di Leonardo e Maldini quei soldi necessari per riuscire a strappare a Fiorentina e Lazio giocatori come Federico Chiesa (piace anche a Marotta) o Milinkovic-Savic (c'è la Juventus).

Giocatori che farebbero fare un ulteriore passo in avanti a una squadra che manca, soprattutto tra il centrocampo e l'attacco (esterni). Ma tra i candidati a vestire la maglia rossonera c'è anche Allan Saint-Maximin, 21enne attaccante esterno del Nizza che dovrebbe andare a prendere il posto dello spagnolo Castillejo.

riproduzione riservata ®

© RIPRODUZIONE RISERVATA