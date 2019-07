Luca Uccello

MILANO - Il Diavolo non molla. Jordan Veretout è un obiettivo concreto per rinforzare il centrocampo rossonero che a oggi può contare anche su Krunic e Bennacer (trovato l'accordo a 1,5 milioni a stagione). Un Milan intenzionato ad avvicinarsi ancora alla richiesta di 25 milioni fatta alla Fiorentina pur di chiudere l'affare.

Nelle prossime ore è previsto un nuovo incontro tra Paolo Maldini accompagnato da Frederic Massara e Daniele Pradè. L'ultima offerta rossonera presentata a Casa Milan venerdì scorso alla dirigenza Viola era salità a 16 milioni cash più 2 di bonus, legati alle presenze del giocatore in maglia rossonera. Ora si alzerà la parte fissa a 18 milioni, mantenendo invariati i bonus. L'obiettivo è provare a chiudere entro metà settimana per riuscire a far salire sull'aereo rossonero il centrocampista francese ritenuto da Marco Giampaolo un giocatore fondamentale per sviluppare un certo tipo di gioco.

L'ultimo nome finito nella lista di Frederic Massara è Rodolfo Pizarro, centrocampista messicano classe 1994: oggi gioca per il Monterrey ed è una pedina importante della Nazionale. Per l'Europa una clausola rescissoria da 8 milioni. La Coppa d'Africa ha mostrato le qualità di Jean Michael Seri, giocatore di proprietà del Fulham, che lo ha acquistato per 30 milioni nel 2018 dal Nizza. La retrocessione in Championship dei Cottagers potrebbe aver abbassato la valutazione del 27enne ivoriano compagno di Nazionale di Kessie. A Maldini, Massara e Boban piace anche Matija Nastasic. L'ex Fiorentina e Manchester City, chiuso allo Schalke 04 da Kabak potrebbe diventare il nuovo obiettivo di mercato viste le difficoltà per arrivare a Lovren come a German Pezzella. Il ventiseienne potrebbe arrivare a Milano in prestito con diritto di riscatto.

Lo stop della cessione di Gigio Donnarumma costringe il Milan a dover sacrificare un altro giocatore. Il nome giusto potrebbe essere quello di Jesus Suso che rimane tatticamente di difficile collocazione nel 4-3-1-2 del tecnico rossonero che sta provando a trasformarlo in trequartista, un vice Paquetà. Missione non semplice.

Lo spagnolo ha una clausola rescissoria di 38 milioni. Cifra che i giallorossi non vorrebbero pagare per intero. Si ragiona su uno scambio con Schick, ma il Milan frena. Con l'attaccante ceco diventerebbero 4 i giocatori offensivi del Milan. Troppi, almeno fino a quando, uno tra André Silva e Cutrone non verrà ceduto.

Lunedì 15 Luglio 2019, 05:01

