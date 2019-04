Luca Uccello

MILANO - Il Diavolo non ci sta. Leonardo ha deciso di alzare la voce far sentire che il club c'è, è forte e vuole rispetto nelle decisioni arbitrali, Var compreso. Lo vuole perché Casa Milan (si parla di dossier con tutti gli errori a sfavore pronto in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo) si gioca tanto, una cinquantina di milioni che a bilancio farebbero la differenza anche di fronte alle decisioni dell'Uefa.

Intanto questa mattina Nicchi e soprattutto al designatore Rizzoli, Gattuso è pronto a ricevere un'ammissione di colpe per l'errore evidente di Fabbri nel non concedere il calcio di rigore sul mani di Alex Sandro. Scuse accettate senza però ricevere nessun punto in cambio.

Senza andare troppo lontano il Milan conta, contro dirette concorrenti qualche episodio a favore. Due con la Juventus (Il primo per mani di Alex Sandro su cross di Calhanoglu e il secondo per un calcio di Mandzukic in area su Romagnoli), uno con la Sampdoria la settimana prima (Piatek cade in area nei minuti finali per un intervento da dietro di Murru).

E poi con la Roma, nuovamente dietro in classifica, nella gara dell'Olimpico per fallo su Suso da parte di Kolarov. Decisioni che avrebbero potuto cambiare la classifica rossonera e di una squadra che resta a sorpresa l'ultima in serie A per rigori concessi, appena due di cui solo uno trasformato.

Contro invece ne ha avuti tre: è una delle squadre che ne ha subìti di meno. Ma se da una parte si battono forti i pugni sul tavolo dall'altra c'è Gattuso che prova a non cercare alibi, a non dare giustificazioni a nessuno. Il suo Milan è piccolo con le grandi. Lo dicono i numeri: zero punti con la Juventus, uno con il Napoli, zero con l'Inter, 4 con Roma e Atalanta, 3 con la Sampdoria. Per il momento ha conquistato un solo punto con Lazio (sabato il ritorno a San Siro) e Torino. Addirittura nessuno con la Fiorentina ormai lontana dalla lotta per l'Europa. Insomma, Ringhio deve dare di più, deve riuscire a recuperare quanto perduto finora e non lasciare altri punti in giro, soprattutto con le dirette concorrenti per un posto tra le grandi, quelle che lottano ancora per un obiettivo che conta.

Il calendario e qualche assenza di troppo non aiuta ma con questo Piatek, che ha raggiunto quota 10 reti in rossonero superando Cutrone (9) e Higuain 8). Il Milan può e deve farcela: la Champions è ancora alla portata.

