Luca Uccello MILANO - Il Diavolo in Europa. Forse a sorpresa, forse controvoglia:

MILANO - Il Diavolo in Europa. Forse a sorpresa, forse controvoglia: il Milan di Marco Giampaolo la prossima stagione giocherà l'Europa League fino a contrordine. Di sicuro il Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna che ha aggiornato il calendario delle udienze in programma di qui al 14 agosto, data in cui le competizioni europee avranno già avuto il via, non fissato nessun appuntamento al club rossonero per il ricorso presentato il 24 dicembre 2018 scorso.

Salvo procedimenti d'urgenza, che al momento non sono in programma, il Milan partirebbe così direttamente dalla fase a gironi della prossima Europa League, con la Roma ai preliminari e il Torino fuori dai giochi. Un Europa League che potrebbe complicare la costruzione del Milan di Giampaolo abituato a lavorare intensamente con la sua squadra.

Insomma, l'impegno del giovedì nella testa del prossimo allenatore potrebbe rappresentare un peso e non uno stimolo. Almeno fino a quando il Milan non avrà assimilato il suo gioco. Il suo annuncio? Non prima di lunedì, non prima che la sua Sampdoria abbia trovato un sostituto. Ma Maldini è tranquillo, ha la parola di Giampaolo. Un allenatore che a disposizione avrà a disposizione una sua vecchia conoscenza del suo primo e unico anno da allenatore a Empoli: Rade Krunic. Il club rossonero ha raggiunto un'intesa con l'Empoli, chiudendo l'operazione sulla base di otto milioni di euro più bonus.

Il centrocampista firmerà un contratto di quattro anni. Operazione chiusa alla presenza anche di Boban.

Giovani (Andersen, Praet e Sensi giusto per fare qualche nome) ma anche giocatori con esperienza come il difensore centrale del Liverpool Dejan Lovren.S econdo The Liverpool Echo il club inglese per lasciare andare il proprio giocatore, campione d'Europa, chiederebbe addirittura 25 milioni di sterline. Cinque milioni in più di quanto fu pagato proprio dal Liverpool nel 2014.

Una richiesta alta, proibitiva anche per questo Milan in cerca di equilibrio in campo e fuori. Capitolo Sensi. Dopo aver incontrato Paolo Maldini a Casa Milan, Giuseppe Riso, agente del centrocampista del Sassuolo e della Nazionale azzurra ha incontrato l'ad neroverdi Carnevali che ribadito che il giocatore non si muove se non arriva un'offerta adeguata di almeno 25 milioni di euro. Il Milan oggi è fermo a 15.

Intanto Alessandro Costacurta a Radio24 fa sapere che «non sono stato chiamato dal Milan. Ma avrei accettato solo un certo tipo di impegno e non altri, quello che potevo fare era un ruolo che già sta facendo Paolo Maldini».

Giovedì 13 Giugno 2019, 05:01

