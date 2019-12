Luca Uccello

MILANO - Il Diavolo ha bisogno di un grande attaccante, di un bomber vero, di uno che la butti dentro. Il Milan ha bisogno di Zlatan Ibrahimovic. Peccato che lui non abbia ancora risposto, che i giorni passano inesorabili senza dare mai un segnale positivo. Le alternative?

Il Milan la deve ancora costruire. Si parla di Mandzukic ma «Ibrahimovic è una soluzione diversa alle altre, è un giocatore unico, uno che ti può dare tanto anche se non ha più 28 anni. È un giocatore di estremo carattere e personalità, può dare la sterzata a tutto l'ambiente». Parole di Zvonimir Boban, Chief Football Officer rossonero intervenuto a Radio Anch'io Sport. Da un giocatore che potrebbe arrivare, che potrebbe andare da un'altra parte (si allontana anche l'ipotesi Napoli) o che potrebbe anche decidere a sorpresa di smettere di giocare a un giocatore che può diventare una bandiera di questa società, Gianluigi Donnarumma: «Speriamo di trovare un accordo con Gigio, la nostra intenzione è questa».

Poche parole ma chiare. L'intenzione di Casa Milan è di non rinunciare a lui ma piuttosto ad altri giocatori che la prossima estate potranno garantire comunque delle plusvalenze. E la prossima stagione sulla panchina rossonera potrebbe esserci ancora Stefano Pioli: «È arrivato in un momento molto difficile, ma in poco tempo ha capito tante cose. Siamo molto contenti del suo lavoro. C'è piena sintonia tra allenatore, società e giocatori».

Avanti con Pioli, allora, soprattutto se riuscirà a centrare l'obiettivo Europa. «Da tanti anni i tifosi si chiedono quando rivedremo il grande Milan. Ci vuole tanto tempo purtroppo. Ovviamente proveremo a bruciare le tappe. Dobbiamo innanzitutto tornare a essere una squadra competitiva. Il Milan di Silvio Berlusconi c'è stato una sola volta in 120 anni. È giusto sognare e avere queste ambizioni, bisogna sempre pensare in grande. Bisogna fare un passo alla volta».

Ma per diventare grandi servono campioni: «Il Milan ha sempre un grande fascino e continuerà a essere così, però bisogna tornare ad essere competitivi al più presto». E il pari col Sassuolo ha nuovamente frenato un pò gli entusiasmi: «Peccato, ci aspettavamo una vittoria. Per vincere in Italia devi fare benissimo».

