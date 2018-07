Luca Uccello MILANO - Il Diavolo è a Los Angeles. Corre e suda, nessuno

Mercoledì 25 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Luca UccelloMILANO - Il Diavolo è a Los Angeles. Corre e suda, nessuno escluso. Compreso Bonucci, anche se «Leo ha espresso un desiderio in maniera chiara, ora bisogna capire, sedersi e affrontare in maniera corretta il discorso con la società». Parole di Gattuso che consegna il caso a Leonardo rimasto in Italia a trattare. Il Milan cerca un capitano poi un grande attaccante. Non sarà più compito di Massimiliano Mirabelli esonerato dal ruolo di direttore sportivo.Tutto previsto. Il presidente rossonero Paolo Scaroni lo ha sollevato dagli incarichi di responsabile dell'area tecnica e di direttore sportivo. Nel pomeriggio, Mirabelli ha pubblicato una lunghissima lettera d'addio ai tifosi del Milan. Il riassunto: «Ho provato con tutte le mie forze a regalarvi il miglior Milan possibile, perché voi milanisti meritate di tornare sul tetto d'Europa e del mondo. Ci tornerete, ne sono sicuro». Missione fallita. Prima Fassone, poi Mirabelli (e il segretario generale) e ora Gattuso? Come rivelato una settimana fa, Paul Singer, spinto dal figlio Gordon grande tifoso dell'Arsenal, vorrebbe da subito Antonio Conte sulla panchina del Milan. Un vincente, un tecnico capace di trionfare dove non è ancora programmato farlo.È successo alla Juventus, in parte con l'Italia per poi ripetersi al Chelsea. E ora potrebbe succedere ancora in rossonero, in un club che dopo la separazione da Andrea Agnelli ha provato più di tutti ad averlo con sè. Ma Silvio Berlusconi non c'è riuscito. Una scelta anche d'immagine per presentarsi fin da subito con i migliori e non solo in società. Tra Leonardo e Conte ci sarebbero già stati dei contatti telefonici, degli scambi di battute, alcuni ragionamenti sulla squadra, qualche suggerimento di mercato. Ma arrivare a lui da subito non è semplice soprattutto ora. Da esonerato percepisce un ricchissimo contratto ed Elliott dovrà almeno pareggiare l'offerta. E poi ci sarebbe da mandare via un pezzo di storia del Milan, Gattuso. L'unico fin qui a essere citato nel primo comunicato di Elliott al momento del suo insediamento. Parole di stima verso un allenatore che nelle difficoltà ci vive meglio di altri (come Conte) e che è l'anima dei tifosi e di una squadra confusa dalle continue voci di mercato.Come la prenderà la piazza? Potrà digerire il boccone amarissimo come è successo prima con gli amatissimi Fassone e Mirabelli' e l'odiato Leonardo?riproduzione riservata ®