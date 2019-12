Luca Uccello

MILANO - «Ibra non verrà a Bologna, ha fatto altre scelte». Così Waletr Sabatini. Quale non è ancora dato a sapersi perché tutto dipende dalla Champions del Napoli. Ciao Sinisa, buongiorno Carlo (Ancelotti) mentre Stefano (Pioli) continua a coccolarsi il suo Piatek che si è sbloccato, che non segnava con lui dal suo esordio in panchina, la gara con il Lecce.

Una rete e poco altro che obbliga Maldini e Boban a sperare che Zlatan faccia una scelta di cuore, non professionale. Una Champions da raggiungere in rossonero, non una ancora da giocare in maglia azzurra. Ma Casa Milan forse ha commesso un errore. Sta sottovalutando il rinnovo di Giacomo Bonaventura. Dal suo ritorno il Diavolo ha ricominciato a marciare forte.

Ma il contratto di Jack è in scadenza. A gennaio il centrocampista con licenza di attaccare può mettersi d'accordo con un altro club, può liberarsi a zero. La Roma è alla finestra, lo prenderebbe subito anche alle condizioni del suo agente che non fa sconti.

Al Milan chiede un rinnovo più ricco. Una cifra che al momento Ivan Gazidis, l'uomo dei conti rossoneri, non ha nessuna voglia di garantirgli. Ma l'affare Ibra potrebbe essere strettamente collegato, potrebbe non concludersi se a Casa Milan continueranno a non sentirci su Bonaventura. Un braccio di ferro che non conviene oggi al club di Via Aldo Rossi che ha bisogno di un Jack tranquillo e libero da pensieri negativi e anche di Zlatan se vuole davvero sperare di poter arrivare tra le prime quattro forze del campionato.

«Un altro piccolo passo in avanti, un altro gradino conquistato. Avanti senza sosta, siamo il Milan». È il messaggio di Andrea Conti, sicuramente uno dei più positivi nella fondamentale vittoria a Bologna. Gli fa eco il suo capitano, Alessio Romagnoli che sempre su Instagram celebra il successo «arrivato grazie alla giusta cattiveria». Ora è vietato fermarsi, parola di Suso: «Abbiamo giocato bene. Abbiamo anche sofferto. Ma abbiamo vinto. E ora no stop».

Avanti così con un Milan da trasferta (8 punti in casa contro i 12 lontano da San Siro), una squadra con sei punti in meno rispetto a un anno fa. Ma non è solo colpa di Pioli se il Milan è costretto a inseguire un obiettivo Europa che fino a qualche settimana fa sembrava impossibile, oggi invece...

Martedì 10 Dicembre 2019, 05:01

