Luca Uccello MILANO - Higuain sì, Suso anche. Due giocatori che Gattuso

Luca UccelloMILANO - Higuain sì, Suso anche. Due giocatori che Gattuso ritiene fondamentali, due ai quali Rino non rinuncerebbe mai. Se l'argentino è il giocatore che mancava al Milan fino a oggi, lo spagnolo si è confermato ancora protagonista di una squadra che pende dai suoi assist.Ben 25 i palloni vincenti serviti in maglia rossonera ai compagni. Chi ne ha beneficiato maggiormente? Due giocatori in particolare: Cutrone e Bonaventura (5 assist a testa), poi Higuain e anche Lapadula con tre ciascuno. Alle spalle di questi quattro calciatori ci sono poi Abate, Alex, Bacca, Calabria, Calhanoglu, Kalinic, Locatelli, Romagnoli e Silva, tutti con un assist a testa.Statistiche da applausi che sembrano destinate a migliorarsi ancora. Perché Suso, già decisivo lo scorso campionato con sei reti e dieci assist (8 e 14 complessivi sommando Coppa Italia ed Europa League), quest'anno ha iniziato ancora meglio se possibile e il merito va certamente anche all'intesa trovata in poco tempo con il Pepita. Lo spagnolo, entrato di diritto tra i punti fermi della sua Spagna, è già a quota due reti (doppietta decisiva a Sassuolo) e confezionato sei assist. Di questi tempi, un anno fa, aveva messo a segno tre reti e regalato appena due assist. Ma non solo perché le statistiche europee incoronano Suso come secondo miglior assist-man di tutti i campionati, preceduto solo la stellina classe 2000 del Borussia Dortmund Sancho ha fatto meglio con sette assist.In Italia, invece, non c'è partita: Suso, come detto è a quota sei, dietro di lui ci sono Quagliarella con quattro e un certo Cristiano Ronaldo che di assist per i compagni ne ha fatti esattamente la metà. Ma Jesus Super Star non si vuole fermare. L'obiettivo del rossonero è quello di arrivare in doppia cifra anche per quanto concerne le marcature. Per confermarsi sempre più insostituibile nel Milan e confermarsi pure con la Furie Rosse.riproduzione riservata ®