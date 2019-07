Luca Uccello

MILANO - Giampaolo, solo e sempre Giampaolo. Non c'è mai stato nessun altro nome, mai nessun'altro allenatore nella testa di Paolo Maldini, poi in quella di Zvonimir Boban che confessa che «è stata una decisione facile. Marco porta il bel gioco che ha sempre contraddistinto il club. Paolo mi ha chiesto chi pensassi fosse un allenatore da Milan e io gli ho risposto Giampaolo. Paolo mi ha poi confessato che nella sua testa c'era già solo lui».

Facile anche la scelta dell'ex allenatore della Sampdoria: «Il Milan per me è una grande opportunità. Penso che attraverso lavoro, ricerca, sacrificio io me la sia meritata, ora devo meritarmela sul campo». Poi ancora: «Una sottolineatura che mi ha fatto il club è che diffida da chi non ha mai sbagliato. Questo mi ha fatto piacere».

Dalla testa bassa e pedalare di Antonio Conte a «testa alta e giocare a calcio» coniato da Marco Giampaolo.

Diverso dall'Inter e da Gattuso. Un Milan che grazie al Maestro come lo ha definitivo Arrigo Sacchi «cercherà i risultati attraverso il gioco, un modo di essere, un'identità».

Per riuscirci «serve grande ambizione, devo averla io e devono averla i giocatori anche se servirà tempo».

Il tecnico vuole parlare prima con i calciatori e «tagliare l'abito più adatto alle loro misure. Devono conoscere le loro caratteristiche tanto tecniche quanto caratteriali e comportamentali». Obiettivi? «Prometto lavoro, serietà, impegno, dedizione».

Non parla del passato ma è chiaro il riferimento al suo predecessore: «Credevo che il Milan potesse essere la sorpresa del campionato, ricordo partite come quella contro il Napoli che vinceva 2-0 e poi perse. Pensavo che il Diavolo potesse ambire ai posti più nobili della classifica». Poi qualche singolo a cominciare da Suso. «Sarà elemento di valutazione non in quanto valore del calciatore ma per la posizione, per farlo rendere per lui e per la squadra. Il giocatore ideale? Un mix tra Boban e Maldini».

Infine il mercato. Ecco il Giammpaolo-pensiero a proposito: «Cercheremo di scegliere giocatori in grado di portare avanti la nostra idea di gioco. Io traccio profili, la ricerca la fa il club». Più chiaro di così.

