Luca Uccello

MILANO - Gattuso ringhia. Il Milan insegue il quarto posto, vuole la Champions. La vuole nonostante le due sconfitte consecutive che per fortuna non hanno compromesso la posizione in classifica. «Abbiamo fatto un punto nelle ultime quattro, ma anche le altre non è che stiano correndo. E con la Juve siamo stati penalizzati dagli episodi».

Ma è giusto «tenere gli occhi in casa nostra però, la partita contro la Juventus ci deve rimanere perché abbiamo fatto cose positive e vogliamo dimostrarlo contro la Lazio». Uno spareggio, una sfida che non si può sbagliare per niente. «Per il periodo che stiamo vivendo, sarà una partita fondamentale, una finale. Una gara che non possiamo perdere se vogliamo andare in Champions, fare bottino pieno». Una finale che Gattuso sa come giocare perché da giocatore ne ha perse ma ne ha soprattutto vinto tante.

«Ci vuole la giusta tensione, un po' di entusiasmo e voglia. A tratti nelle ultime settimane sembrava che il campo non finisse più e fosse un peso qualsiasi cosa ci finisse contro. Il segreto è l'entusiasmo, la voglia. Dopo tanti anni siamo a giocarci la Champions, nelle ultime stagioni solitamente eravamo già fuori dai giochi. Nei momenti di difficoltà abbiamo sempre tirato fuori qualcosa in più, andiamo alla ricerca di questo».

Sabato sarà fondamentale essere al massimo, a cominciare dal morale come conferma a Milan Tv. «Dopo molto tempo abbiamo fatto una prova molto molto buona, ripartiamo da lì e sappiamo che ci giochiamo molto nelle ultime sette gare che restano. Speriamo di farci trovare pronti». A dare una mano al suo Milan ci saranno i tifosi rossoneri presenti a San Siro pronti per la doppia sfida contro Simone Inzaghi, una più importante dell'altra: «Alla Coppa Italia penseremo in seguito, testa al campionato. Voglio ringraziare ogni tifoso perché è tutta la stagione che sono sempre presenti e dobbiamo trasformare lo stadio nel nostro dodicesimo uomo».

Un Milan che in campo deve saper sfruttare al massimo anche Piatek che ha superato in meno di due mesi Cutrone e Higuain, che a Torino ha raggiunto Quagliarella e che ora vuole vincere la classifica capocannonieri: «Abbiamo bisogno di tutti, dei difensori dei centrocampisti e degli attaccanti. Kris sta facendo bene, spero che possa raggiungere il record di gol ma per funzionare deve girare tutta la squadra».

riproduzione riservata ®

© RIPRODUZIONE RISERVATA