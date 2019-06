Luca Uccello

MILANO - Finalmente Marco Giampaolo. Ora è ufficiale. «Benvenuto Mister», è il messaggio che il Milan gli ha riservato sulla sua homepage del sito ufficiale.

Il tecnico, ex Sampdoria, ha firmato un contratto «con il Club rossonero fino al 30 giugno 2021, con un'opzione per il rinnovo fino al 30 giugno 2022». Due anni di contratto per cercare di costruire un Milan vincente, per cercare l'assalto alla prossima Champions. Dalle prossime ore in avanti, Giampaolo si metterà al lavoro con Paolo Maldini e Zvonimir Boban per pianificare le strategie di mercato già avviate dai dirigenti nei giorni scorsi e che hanno portato al primo acquisto della stagione, il centrocampista bosniaco Rade Krunic, arrivato dall'Empoli per 8 milioni.

Per il resto bisognerà aspettare la decisione dell'Uefa (o del Tas), non giocare l'Europa per una stagione, rimettere i conti a posto nel giro di tre anni grazie anche all'aiuto di Gigio.

Bisogna venderlo: è quello che deve fare il Milan per riuscire a regalare a Giampaolo i giocatori per il suo gioco, un modulo diverso da quello visto nelle ultime tre-quattro stagioni.

Vendere Donnarumma a una cifra alta per fare una plusvalenza, per riuscire a investire buona parte dei 60 milioni di euro provenienti dal Psg in giocatori funzionali. Si parla di Sensi, di Lovren, di Mario Rui, di Nikola Moro ella Dinamo Zagabria ma anche di Kramaric non solo (nella lista della spesa anche Mykolenko, Gaston Pereira e il difensore turco dello Stoccarda Ozan Kabak).

Tanti nomi, molte idee per una squadra che deve riuscire anche a vendere un terzino sinistro e magari Suso. Ma lo spagnolo a oggi non ha praticamente nessuna offerta da 40 milioni di euro. Intnato il Milan attende per oggi la decisione dell'Uefa sul suo futuro europeo e capire quali saranno le migliori strategie di mercato.

Giovedì 20 Giugno 2019, 05:01

